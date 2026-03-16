Simulare BAC 2026. Calendarul probelor și programa disciplinelor

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 pentru elevii de clasa a XII-a și a XIII-a are loc în martie 2026. Examenul propriu-zis este programat în iunie 2026, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Simularea probelor scrise la BAC 2026 se organizează în școlile din toată țara, în condiții asemănătoare examenului oficial, pentru a verifica nivelul de pregătire a elevilor înaintea examenului final.

Probele încep, de regulă, la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în săli se face până la ora 8:30, iar elevii nu pot intra cu telefoane mobile, manuale sau alte materiale ajutătoare.

Subiectele sunt elaborate la nivel național și sunt însoțite de bareme de corectare.

Notele nu se afișează public și pot fi trecute în catalog doar la solicitarea elevului sau a părintelui.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 6 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

8 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 9 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 10 iunie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 11 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale sunt afișate la scurt timp după încheierea probelor, iar rezultatele finale sunt publicate după soluționarea contestațiilor.

Programa pentru simularea examenului de BAC 2026

Potrivit programei publicate de Ministerul Educației din România, la proba de Limba și literatura română elevii trebuie să demonstreze că pot înțelege și interpreta texte literare, să identifice particularitățile unor curente și perioade literare și să redacteze un eseu structurat despre opere studiate în timpul liceului.

La proba obligatorie a profilului, subiectele diferă în funcție de specializare: elevii de la profil real susțin examen la Matematică, iar cei de la profil uman la Istorie, fiind evaluate competențe precum rezolvarea de probleme, analiza documentelor istorice și argumentarea unor idei pe baza informațiilor din programă.

La proba la alegere a profilului și specializării, candidații pot susține examen la discipline precum Biologie, Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Informatică, Fizică sau Chimie, în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu.

