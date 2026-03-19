Simulare BAC 2026: câte școli sunt afectate de boicotul profesorilor

Simularea Bacalaureatului 2026 se va desfășura în peste 1.350 de școli din țară, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, în contextul în care sindicatele din educație le cer profesorilor să nu participe la organizarea testărilor.

Simularea examenului național de Bacalaureat 2026, programată în perioada 23-26 martie, va avea loc în 1.358 de unități de învățământ, reprezentând 95,16% dintre liceele cu clase terminale, potrivit unei informări oficiale transmise de Ministerul Educației.

Potrivit estimărilor centralizate până în prezent, peste 131.000 de elevi sunt înscriși în platforma dedicată simulării.

În același timp, peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate anterior la nivel local, înainte de testările naționale, potrivit sursei citate.

Câte școli nu participă la simularea BAC 2026

Un număr de 69 de unități de învățământ, reprezentând 4,84%, au anunțat că nu vor participa la simularea BAC 2026, conform aceleiași informări.

„Mulțumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea și desfășurarea acestor simulări, au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Apel al sindicatelor: profesorii, îndemnați să boicoteze simularea BAC 2026

În paralel, sindicatele din educație acuză Guvernul că ignoră revendicările profesorilor și le-au cerut cadrelor didactice să nu participe la organizarea simulării Bacalaureatului 2026.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația „Spiru Haret” au transmis un apel către profesori „să rămână uniți și fermi pe poziții”, susținând că protestul nu este îndreptat împotriva elevilor, ci împotriva măsurilor care afectează sistemul de educație.

Sindicatele invocă tăierile din educație și măsurile de austeritate adoptate de Guvern, despre care spun că au dus la subfinanțarea sistemului, clase supraaglomerate și lipsa investițiilor. Aceste probleme, susțin reprezentanții profesorilor, afectează direct calitatea educației și condițiile în care învață elevii.

Reprezentanții sindicatelor amintesc că un demers similar a avut loc și la simularea Evaluării Naționale, unde aproximativ 3% dintre școli nu au participat.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.