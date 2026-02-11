Simulare BAC 2026. Programa disciplinelor
Ministerul Educației a publicat miercuri programa valabilă pentru simularea probelor scrise de la examenul național de bacalaureat din anul școlar 2025-2026.
Simularea va avea loc în perioada 23-26 martie 2026.
Instituția a precizat că disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de BAC în acest an școlar sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.
Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (real)
Programă simulare BAC la limba și literatura română (uman și pedagogic)
Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (tehnologic)
Anexa_14_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_tehnologic_bac_2026Descarcă
Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (real)
Anexa_15_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_teo_real_voc_bac_2026Descarcă
Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (uman și pedagogic)
Anexa_16_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_teo_umanist_voc_peda_bac_2026Descarcă
Programă simulare BAC la matematică
Programă simulare BAC la istorie
Programă simulare BAC la psihologie
Programă simulare BAC la sociologie
Programă simulare BAC la economie
Programă simulare BAC la logică, argumentare și comunicare
Programă simulare BAC la filosofie
Programă simulare BAC la chimie
Programă simulare BAC la biologie
Programă simulare BAC la fizică
Programă simulare BAC la geografie
Programă simulare BAC la informatică
Programă simulare BAC limba și literatura maghiară maternă
Programă simulare BAC limba și literatura germană maternă
Programă simulare BAC limba și literatura ucraineană maternă
Programă simulare BAC limba și literatura sârbă maternă
Programă simulare BAC limba și literatura slovacă maternă
Programa simulare BAC limba și literatura croată maternă
Programă simulare BAC limba și literatura turcă maternă
