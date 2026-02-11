Sari direct la conținut
Simulare BAC 2026. Programa disciplinelor

HotNews.ro
Barem corectare bacalaureat. Foto: Liviu Sova / Agerpres
Barem corectare bacalaureat. Foto: Liviu Sova / Agerpres

Ministerul Educației a publicat miercuri programa valabilă pentru simularea probelor scrise de la examenul național de bacalaureat din anul școlar 2025-2026.

Simularea va avea loc în perioada 23-26 martie 2026.

Instituția a precizat că disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de BAC în acest an școlar sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (real)

Anexa_12_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_profil_real_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la limba și literatura română (uman și pedagogic)

Anexa_13_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_profil_umanist_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (tehnologic)

Anexa_14_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_tehnologic_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (real)

Anexa_15_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_teo_real_voc_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (uman și pedagogic)

Anexa_16_Programa_simulare_Limba_si_literatura_romana_scoli_sectii_maghiara_teo_umanist_voc_peda_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la matematică

Anexa_17_Programa_simulare_Matematica_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la istorie

Anexa_18_Programa_simulare_Istorie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la psihologie

Anexa_19_Programa_simulare_E-d_Psihologie_2026Descarcă

Programă simulare BAC la sociologie

Anexa_20_Programa_simulare_E-d_Sociologie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la economie

Anexa_21_Programa_simulare_E-d_Economie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la logică, argumentare și comunicare

Anexa_22_Programa_simulare_E-d_Logica_argumentare_si_comunicare_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la filosofie

Anexa_23_ Programa_simulare_E-d_Filosofie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la chimie

Anexa_24_Programa_simulare_E-d_Chimie_bac_2026_1Descarcă

Programă simulare BAC la biologie

Anexa_25_Programa_simulare_E-d_Biologie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la fizică

Anexa_26_Programa_simulare_E-d_Fizica_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la geografie

Anexa_27_Programa_simulare_E-d_Geografie_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC la informatică

Anexa_27_Programa_simulare_E-d_Informatica_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura maghiară maternă

Anexa_28_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_maghiara_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura germană maternă

Anexa_29_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_germana_materna_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura ucraineană maternă

Anexa_30_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_ucraineana_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura sârbă maternă

Anexa_31_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_sarba_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura slovacă maternă

Anexa_32_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_slovaca_2026Descarcă

Programa simulare BAC limba și literatura croată maternă

Anexa_33_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_croata_bac_2026Descarcă

Programă simulare BAC limba și literatura turcă maternă

Anexa_34_Programa_simulare_E-b_Limba_si_literatura_turca_bac_2026Descarcă

