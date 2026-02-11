Simulare BAC 2026. Programa disciplinelor

Ministerul Educației a publicat miercuri programa valabilă pentru simularea probelor scrise de la examenul național de bacalaureat din anul școlar 2025-2026.

Simularea va avea loc în perioada 23-26 martie 2026.

Instituția a precizat că disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de BAC în acest an școlar sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (real)

Programă simulare BAC la limba și literatura română (uman și pedagogic)

Programă simulare BAC la limba și literatura română pentru școlile cu predare în maghiară (tehnologic)

Programă simulare BAC la matematică

Programă simulare BAC la istorie

Programă simulare BAC la psihologie

Programă simulare BAC la sociologie

Programă simulare BAC la economie

Programă simulare BAC la logică, argumentare și comunicare

Programă simulare BAC la filosofie

Programă simulare BAC la chimie

Programă simulare BAC la biologie

Programă simulare BAC la fizică

Programă simulare BAC la geografie

Programă simulare BAC la informatică

Programă simulare BAC limba și literatura maghiară maternă

Programă simulare BAC limba și literatura germană maternă

Programă simulare BAC limba și literatura ucraineană maternă

Programă simulare BAC limba și literatura sârbă maternă

Programă simulare BAC limba și literatura slovacă maternă

Programa simulare BAC limba și literatura croată maternă

Programă simulare BAC limba și literatura turcă maternă