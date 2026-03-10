Simulare Evaluare Națională 2026 clasa a VIII-a. Calendarul probelor și programa disciplinelor

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a are loc în perioada 17-19 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 31 martie. Examenul propriu-zis, Evaluarea Națională, începe pe 23 iunie, cu proba la Limba și literatura română, urmată de Matematică pe 25 iunie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației.

Simularea la examenul de Evaluare Națională 2026 la clasa a VIII-a include aceleași discipline ca la examenul de Evaluare Națională 2026:

Limba și literatura română

Matematică

Limba și literatura maternă (pentru elevii care învață în limbile minorităților).

Simularea se organizează în condiții similare examenului. Probele încep, de regulă, la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.

Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a

Potrivit calendarului oficial, elevii de clasa a VIII-a susțin probele scrise după următorul program:

16 martie – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română

17 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Matematică

18 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Simularea are rolul de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul din vară și se desfășoară în toate școlile gimnaziale din țară.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Programa pentru simularea Evaluării Naționale 2026

Pentru simularea examenului, Ministerul Educației stabilește o programă specifică, care include materia parcursă de elevi până în momentul organizării testării.

Potrivit acesteia, la proba de Limba și literatura română elevii trebuie să demonstreze că pot înțelege și interpreta texte literare și non-literare, să identifice ideile principale și mesajul unui text, să recunoască elemente de vocabular și gramatică și să redacteze un text argumentativ sau o compunere.

La Matematică, subiectele verifică noțiuni studiate pe parcursul gimnaziului, precum operații cu numere reale, ecuații și inecuații, elemente de algebră, noțiuni de geometrie plană și interpretarea datelor din grafice sau tabele.

Programă simulare română pentru școlile cu predare în maghiară