Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a. Programa disciplinelor
Probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a vor avea loc între 16 și 18 martie 2026, iar Ministerul Educației a publicat miercuri programa disciplinelor.
În anul școlar 2025-2026, disciplinele la care se organizează simularea sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică, conform comunicatului de miercuri.
Programă simulare limba și literatura română
Programă simulare română pentru școlile cu predare în maghiară
Programă simulare matematică
Programă simulare limba și literatura maghiară maternă
Programă simulare limba și literatura germană maternă
Programă simulare limba și literatura ucraineană maternă
Programă simulare limba și literatura italiană maternă
Programă simulare limba și literatura croată maternă
Programă simulare limba și literatura sârbă maternă
Programă simulare limba și literatura slovacă maternă
Programă simulare limba și literatura rromani maternă
