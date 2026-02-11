Sari direct la conținut
Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a. Programa disciplinelor

Elevi în timpul unui examen. Simion Mechno / Agerpres

Probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a vor avea loc între 16 și 18 martie 2026, iar Ministerul Educației a publicat miercuri programa disciplinelor.

În anul școlar 2025-2026, disciplinele la care se organizează simularea sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică, conform comunicatului de miercuri.

Programă simulare limba și literatura română

Anexa_01_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Lb.romanaDescarcă

Programă simulare română pentru școlile cu predare în maghiară

Anexa_02_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Lb.romana_maghiariDescarcă

Programă simulare matematică

Anexa_03_Programa simulare_EN_VIII_2026_MatematicaDescarcă

Programă simulare limba și literatura maghiară maternă

Anexa_04_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_maghiara_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura germană maternă

Anexa_05_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_germana_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura ucraineană maternă

Anexa_06_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_ucraineana_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura italiană maternă

Anexa_07_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_italiana_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura croată maternă

Anexa_08_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_croata_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura sârbă maternă

Anexa_09_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_sarba_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura slovacă maternă

Anexa_10_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_slovaca_maternaDescarcă

Programă simulare limba și literatura rromani maternă

Anexa_11_Programa_simulare_EN_VIII_2026_Limba_si_literatura_rromani_maternaDescarcă

