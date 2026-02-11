Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a. Programa disciplinelor

Probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a vor avea loc între 16 și 18 martie 2026, iar Ministerul Educației a publicat miercuri programa disciplinelor.

În anul școlar 2025-2026, disciplinele la care se organizează simularea sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică, conform comunicatului de miercuri.

Programă simulare limba și literatura română

Programă simulare română pentru școlile cu predare în maghiară

Programă simulare matematică

Programă simulare limba și literatura maghiară maternă

Programă simulare limba și literatura germană maternă

Programă simulare limba și literatura ucraineană maternă

Programă simulare limba și literatura italiană maternă

Programă simulare limba și literatura croată maternă

Programă simulare limba și literatura sârbă maternă

Programă simulare limba și literatura slovacă maternă

Programă simulare limba și literatura rromani maternă