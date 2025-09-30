Spații comune vândute ca apartamente într-un bloc construit ilegal. „Un nou tun imobiliar în stațiunea cu primar acuzat că și-a luat castel cu banii din mită”, dezvăluit de PressOne

Un imobil care încalcă regulile urbanistice a fost autorizat pentru construire de Primăria Sinaia, dezvăluie PressOne, care scrie că dezvoltatorul imobiliar este Beniamin Gonț, un apropiat al primarului Vlad Oprea, aflat în arest la domiciliu pentru luare de mită.

În iulie 2021, Primăria Sinaia a dat autorizație pentru construirea unui bloc rezidențial de maxim două etaje, plus mansardă, pe Bulevardul Republicii, nr. 5, în apropierea zonei centrale a orașului, cu restricții de înălțime.

Proprietarul acestor imobile este afaceristul Beniamin Gonț, un apropiat al primarului Vlad Oprea, cercetat deja de DNA într-un amplu dosar de corupție, în care e acuzat, printre altele, de luare de mită, trafic de influență sau abuz în serviciu, scrie sursa citată.

Patru ani mai târziu, într-un răspuns pentru sursa citată, Primăria spune că, de fapt, a autorizat o construcție cu înălțimea de patru niveluri supraterane: P+3P, la aceeași adresă, deși e vorba de aceeași autorizație emisă în 2021. Și asta, deși, conform regulilor urbanistice generale din Sinaia, acest lucru nu putea să fie făcut în zona respectivă, fără să fie eliberat un PUZ în acest sens.

Cu toate acestea, blocul a fost construit cu un etaj și trei apartamente în plus față de ce prevede autorizația inițială, iar în 2023 a fost finalizat.

La recepția lucrărilor nici Primăria Sinaia și nici Inspectoratul de Stat în Construcții nu au constatat existența a unui etaj în plus față de reglementările PUG-ului (plan urbanistic general).

Spații comune transformate în apartamente

„Concret, Gonț are 9 apartamente în blocul de pe Republicii nr.5, deja finalizat, împărțite pe 5 niveluri supraterane: parter, trei etaje și o mansardă. El putea construi maxim 6 apartamente per bloc, în zona respectivă și nu mai mult de un parter, două etaje și eventual o mansardă ”, scrie Pressone.

Cele trei spații construite în plus pe Republicii, nr. 5 au în acte statut de spații comune la care au acces toți locatarii blocului, dar în realitate, Gonț le-a amenajat și vândut ca locuințe, mai scrie sursa citată.

Aceeași practică a repetat-o Gonț și în alte cazuri, scrie sursa citată. „Cel puțin alte două blocuri ale lui Gonț ridicate la Sinaia sunt după același tipar”.

Contactat de PressOne, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, în prezent aflat sub măsura arestului la domiciliu, fiind acuzat de procurori inclusiv că a ascuns bani din mitele primite pentru a-și cumpăra un castel în Franța, a respins ideea că vreun proiect imobiliar din Sinaia a primit autorizația de construcție fără să respecte reglementările urbanistice.

Toată investigația despre afacerile imobiliare din Sinaia și explicațiile date de primărie, pe PressOne.

