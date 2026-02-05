Sindicaliștii din guvern îl „somează” pe Bolojan „să nu forțeze reforma administrației după bunul plac”: „Nu vom sta cu mâinile în sân”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) i-a cerut public, joi, premierului Ilie Bolojan să oprească asumarea răspunderii pe proiectul de lege privind reforma administrației publice, dar și proiectul care limitează detașările și limitează cumulul pensiei cu salariul pentru bugetarii cu pensii de serviciu și militare. „Dacă Guvernul insistă să forțeze reforma după bunul plac al premierului, vom utiliza toate instrumentele legale și instituționale pentru a opri acest derapaj”, avertizează sindicaliștii.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a reacționat practic la declarațiile făcute miercuri seară de premierul Ilie Bolojan, care a anunțat că pachetul de reformă a administrației a intrat în circuitul de avizare și ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, prin angajarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției.

„În traducere instituțională, premierul ne-a anunțat că urmează să schimbe masiv regimul funcției publice, raporturile de muncă din sectorul public și arhitectura administrației. Această schimbare se va face printr-o procedură de tip «Eu trec prin Parlament fără Parlament.», adică cu dezbatere minimală, cu consultare de vitrină, transformând administrația publică într-un poligon pentru experimente de autoritate personală”, acuză sindicaliștii din Guvern.

Ce posibile probleme văd sindicaliștii în reforma administrației

Sindicaliștii critică, pe de o parte, proiectul de lege care stopează detașările funcționarilor publici și limitează cumulul pensie- salariu în rândul bugetarilor cu pensii de serviciu și pensii militare.

„Proiectul privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice (i) amestecă dispoziții temporare cu soluții permanente, (ii) suspendă norme esențiale, (iii) introduce excepții largi și (iv) creează puteri discreționare fără criterii și garanții, sub paravanul urgenței. Această lipsă de claritate normativă lovește direct în exigențele de calitate a legii – claritate, previzibilitate, coerență –, care decurg din art. 1 alin. (5) din Constituție”, susține Sindicatul.

În plus, mai spun sindicaliștii, „mecanismul excepțiilor aprobate prin memorandum guvernamental transferă Executivului capacitatea de a decide, discreționar, cine intră sub interdicție și cine scapă, printr-un instrument administrativ și politic, fără regimul de publicitate, transparență și control al legii”.

Al doilea proiect criticat este cel privind reforma administrației publice centrale și locale, care prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal și posibila desființare a 13.000 de posturi din administraţia locală.

„Mai mult, proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (i) instituie o restrângere de facto a drepturilor legate de muncă și de protecția socială a muncii, fără calibrări și garanții apte să satisfacă art. 41 și art. 53 din Constituție, (ii) creează premisele unui tratament diferențiat nejustificat, cu potențiale efecte contrare art. 16 din Constituție, (iii) reduce rolul dialogului social la o consultare formală, în contradicție cu art. 9 din Constituție și (iv) introduce repere bugetare imprecise, susceptibile să afecteze exigențele de coerență și transparență ale procesului bugetar, cu incidență asupra art. 138 din Constituție”, precizează Sindicatul angajaților din Guvern.

„Dacă peste aceste vulnerabilități se așază acum și procedura angajării răspunderii, rezultatul va fi accelerarea viciului: ocolirea dezbaterii reale tocmai atunci când miza este cea mai mare. Reforma administrativă a lui Ilie-Gavril Bolojan se face prin improvizație legislativă și prin ignorarea rolului constituțional al Parlamentului, pe care îl transformă, oricând are poftă, într-o anexă a Guvernului”, mai acuză sindicaliștii.

Bolojan, acuzat că-și exercită funcția într-o manieră autoritară

Sindicatul îi cere premierului „să abandoneze definitiv ideea de a guverna ca și cum ar fi singur în stat și de a aborda o guvernare „mai justă”, așa cum îi cere și UDMR, prin președintele Kelemen Hunor”.

În plus, dacă până și partenerii de guvernare spun că nu sunt informați și nu sunt consultați, atunci problema nu mai e opinia sindicatelor, ci o manieră autoritară de a exercita funcția de prim-ministru.

Sindicatul a făcut public următoarele solicitări:

1. oprirea asumării răspunderii pe un pachet care afectează drepturile și cariera lucrătorilor din administrația publică și funcționarea instituțiilor publice;

2. separarea strictă a dispozițiilor temporare de cele permanente și eliminarea ușilor laterale de excepție prin memorandum;

3. reguli clare, criterii verificabile, garanții împotriva arbitrariului și consultare efectivă;

4. să înceapă reforma prin clarificarea publică și închiderea oricărui mecanism de intermediere și trafic de influență invocat în spațiul public în legătură cu accesul la premier.

„Când în jurul numelui premierului se rostogolesc suspiciuni publice de trafic de influență și intermediere, am fi așteptat explicații și măsuri de igienă instituțională. În schimb, asistăm la o accelerare forțată a unei reforme, într-un moment în care opinia publică cere clarificări. Ca să fie limpede: nu vom sta cu mâinile în sân. Dacă Guvernul insistă să forțeze reforma după bunul plac al premierului, vom utiliza toate instrumentele legale și instituționale pentru a opri acest derapaj, pentru că, într-un stat de drept, Constituția nu este un document consultativ, nu se avizează, nu se scurtează și nu se ocolește prin asumare, domnule prim-ministru și domnule ministru al justiției!”, a mai declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.

Pe ce proiecte își va angaja răspunderea Guvernul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că-și va angaja răspunderea pe pachetul privind reforma administrației publice centrale și locale care va fi adoptat în Guvern în cursul săptămânii viitoare.

„În baza consultării dintre Ministerul Dezvoltării și cel al Justiției, recomandarea Ministerului Justiției este să angajăm răspunderea guvernului pentru adoptarea acestui pachet. Așa cum știți, el are un rol foarte important pentru că va reduce baza de cheltuieli a statului, în așa fel încât, în anii următori, să avem un stat mai eficient, dar mai ales va schimba paradigma din administrație, creând condiții pentru a avea o administrație în serviciul cetățeanului și îmbunătățirea calității serviciilor pentru toți cetățenii, prin administrațiile locale. Acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicția cumulului pensiei cu salariul; și acesta ar urma să fie adoptat în ședința de guvern de săptămâna viitoare”, a declarat Bolojan.

Nu este clar din declarația premierului dacă și Guvernul își va angaja răspunderea și pe proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul la bugetarii cu pensii speciale. La finele lunii trecute, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat doar că acest proiect va fi promovat în regim de urgență în Parlament.

Al doilea proiect de lege pe care Guvernul Bolojan vrea să-și angajeze răspunderea este pachetul de relansare economică.

„Mâine, acest pachet va fi prezentat într-o primă lectură în ședința de guvern, iar după ședință va fi prezentat în fața dumneavoastră de către domnul ministru Nazare, în așa fel încât să aveți toate elementele acestui pachet, urmând să fie pus în transparență decizională. Iar vineri va avea loc un consiliu tripartit în care va fi prezentat partenerilor sociali”, a declarat miercuri seară premierul Ilie Bolojan.

Acest pachet conține soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile și scheme de garanții, de exemplu, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, a mai spus Bolojan.