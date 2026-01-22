Bugetarii cu pensii speciale trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor salariu la stat. Ce excepții sunt. Proiect pe masa Guvernului

Guvernul Bolojan a discutat joi, în primă lectură, proiectul de lege care prevede că angajații plătiți din fonduri publice care au primit decizii de pensionare vor putea cumula întreaga pensie cu salariul până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Excepție vor face cei care au pensii de serviciu ori militare și care vor trebui să accepte o tăiere de 85% a pensiei dacă vor să mai lucreze la stat. O serie de bugetari cu pensii speciale vor fi însă exceptați de la aceste reguli.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a subliniat la finalul ședinței de guvern că reducerea cu 85% a pensiei pentru cei care vor să-și continue activitatea nu se aplică pensiilor contributive, ci doar pensiilor de serviciu sau pensiilor militare.

„Pentru persoanele care beneficiază de asemenea pensii de serviciu sau militare, proiectul stabileşte posibilitatea menţinerii în activitatea a acestora, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%, pe perioada desfăşurării activităţii. Proiectul corelează condiţiile de aplicare ale acestei prevederi cu legea 360 /2023 privind sistemul public de pensii şi cu deciziile ÎCCJ. Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situaţia reîncadrării în condiţiile lege”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, citată de News.ro.

Ioana Dogioiu a mai afirmat că, în cazul foştilor judecători sau procurori care se reîncadrează fără concurs în funcţia de judecători sau procurori, rămân aplicabile prevederile articolului 216 al. 2 din legea 303P2002, care deja prevedea că, pe perioada reîncadrării, cuantumul pensiei de serviciu se reduce la 85%.

Cine sunt „specialii” care scapă de tăierea cu 85% a pensiei

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai anunţat că aceste prevederi „nu se aplică aleşilor locali şi persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie, pe durata exercitării acestui mandat, şi nici cadrelor didactice din instituţia publică care realizează formarea iniţială şi formarea profesională continuă a magistraţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul militar şi juridic superior”.

Forma anterioară acestui proiect de lege, pusă în dezbatere publică la finele lunii noiembrie, prevedea următoarele excepții de la aceste reguli, și anume:

persoanele alese în funcții publice

persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului

persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului

persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Detașările vor înceta în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii

Revenind la proiectul de lege discutat astăzi în primă lectură de Guvern, actul prevede încetarea detașărilor funcționarilor publici și ale personalului contractual într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii și introduce posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile.

În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, atunci când există mai mulți funcționari publici aflați în situații similare, se introduce posibilitatea organizării unui examen, ca mecanism transparent, echitabil și meritocratic de selecție.

Suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public pentru desfășurarea activității în organizații internaționale este limitată la maximum 5 ani, pentru menținerea echilibrului între interesul individual și cel instituțional.

Actul are nevoie de avizul CSM. Când ar putea fi adoptat

Guvernul are putea adopta acest proiect de lege peste două săptămâni și va avea nevoie și de avizul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

„Deocamdată (proiectul de lege – n.a.) intră în procedura de avizare care include și CSM, pentru că are legatură și cu activitatea sistemului de Justiție. Sigur avizarea CSM este ultima în principiu. Este de dorit ca peste 2 săptămâni toată aceasta procedura sa fie gata, dupa care va fi cel mai probabil trimis în Parlament cu solicitare de procedura de urgență”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceste prevederi legale se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2027, perioadă pe durata căreia se suspendă aplicarea oricăror dispoziții legale contrarii, se mai arată în proiectul de lege.