Sindicaliștii, replică pentru Miruță, după anunțarea formularului de nemulțumiri: „Acolo nu veţi găsi doar reclamaţii, ci şi cauzele lor”

„Calea ferată are nevoie de investiții și decizii, nu doar de campanii de imagine”, i-a transmis Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNFMCV), cea mai mare uniune sindicală a lucrătorilor feroviari din România, ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Replica sindicaliștilor a venit la scurt timp după ce Miruță a anunțat că a pus la dispoziție un formular online, unde călătorii pot semnala problemele întâlnite în trenurile CFR.

Deși au salutat inițiativa ministrului interimar, sindicaliștii au atras atenția că realitatea sistemului feroviar nu poate fi înțeleasă doar dintr-un formular online sau dintr-o călătorie cu trenul.

„Pentru a înţelege de ce apar întârzieri de sute de minute, de ce locomotivele se defectează, de ce instalaţiile de climatizare nu funcţionează sau de ce materialul rulant este tot mai greu de menţinut în exploatare, este necesar ca ministrul să fie prezent acolo unde aceste probleme se nasc: în depouri, în triaje şi în atelierele de reparaţii”, a precizat Federația.

Sindicatul mai spune că acolo va vedea cu propriii ochi lipsa pieselor de schimb și a resurselor financiare, dar şi eforturile extraordinare pe care salariaţii le depun zilnic pentru a menţine trenurile în circulaţie în condiţii de siguranţă şi că va înţelege că multe reparaţii sunt amânate nu din lipsă de profesionalism, ci din lipsa mijloacelor necesare.

„Este important ca domnul ministru să discute cu mecanicii de locomotivă, revizorii tehnici, electricienii, lăcătuşii, personalul din depouri şi din triaje, dar şi cu şefii de tren şi casierii, cei care sunt permanent în contact cu publicul călător şi care, de cele mai multe ori, sunt primii apostrofaţi pentru întârzieri, lipsa aerului condiţionat, defectările locomotivelor sau alte neajunsuri pe care nu ei le-au generat”, a explicat federația sindicală.

Sindicaliștii au reclamat lipsa acută de finanțare

Sindicaliștii au mai subliniat că locomotivele, vagoanele și numeroase instalații feroviare au o vechime de aproximativ 40 de ani, iar investițiile necesare au fost amânate ani la rând. De asemenea, au mai spus că bugetele au fost blocate și s-au impus constant reduceri importante.

„Nu poţi cere servicii de calitate, punctualitate şi confort în condiţiile în care resursele necesare funcţionării sunt diminuate”, au mai spus sindicaliștii.

Federația a subliniat că și până acum călătorii au putut reclama deficiențele, însă autoritățile au puterea și capacitatea de a le transforma în „decizii și investiții”.

„Nu este însă corect ca degradarea unui sistem subfinanţat timp de decenii să fie pusă exclusiv în seama salariaţilor care îşi fac datoria în fiecare zi”, a mai precizat Federația.

Miruță, chemat să vadă „adevărata stare a căii ferate”

Reprezentanții Federației i-au transmis lui Miruță să meargă în depouri, triaje și ateliere pentru a cunoaște „adevărata stare a căii ferate”.

„Acolo nu veţi găsi doar reclamaţii, ci şi cauzele lor. Acolo veţi întâlni oameni care, în ciuda lipsei pieselor, a subfinanţării şi a echipamentelor învechite, fac zilnic imposibilul pentru ca trenurile să circule”, a transmis preşedintele Federaţiei, Grigore Mare.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat luni că a pus la dispoziție călătorilor CFR un formular în care îi pot semnala direct problemele pe care le-au întâlnit în trenurile operate de compania națională.

El a susținut că a făcut acest demers după ce mai multe persoane i-au semnalat o serie de probleme în călătoria cu trenul.