Sindicatele din Educației continuă demersurile pentru a boicota anul școlar / Protest programat în prima zi de școală

Sindicatele din Educaţie au inițiat procedura unui referendum prin care profesorii să decidă dacă vor boicota activitățile de predare după 9 septembrie. În prima zi de școală, 8 septembrie, cadrele didactice nu participă la festivităţile de început de an, anunțând în schimb proteste.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunță, într-un comunicat, că proteste vor avea loc pe 3, 4 și 5 septembrie la Ministerul Educației, la Guvernul României, precum și în teritoriu – în fața sediilor prefecturilor sau inspectoratelor școlare județene.

Boicot pe 8 septembrie, în prima zi de școală

Pe 8 septembrie, începutul de an şcolar, profesorii nu vor participa la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar „și la niciun fel de activități specifice începutului de an școlar”, spun sindicaliștii. În schimb, este anunțat un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni.

Potrivit sindicaliștilor, acțiunea de boicot va fi reprezentată prin:

protest în Piața Victoriei, la Guvernul României, urmat de un marș către Palatul Cotroceni, unde se protestează încă o oră;

neparticiparea la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026 și la niciun fel de activități specifice începutului de an școlar;

Referendum în privința orelor de curs

Sindicatele din educaţie au declanşat și un referendum în rândul cadrelor didactice. Potrivit documentului trimis, profesorii trebuie să răspundă nominal dacă sunt de acord să boicoteze activitățile de predate din 9 septembrie.

„Boicotarea activităților didactice de predare începând cu data de 9 septembrie 2025 (termenul pentru strângerea semnăturilor 5 septembrie 2025)”, se arată în comunicat.

Alte acțiuni propuse sunt:

„lansarea referendumului pentru consultarea membrilor de sindicat în vederea declanșării grevei de avertisment și a grevei generale;

alte acțiuni de protest, în funcție de evoluția evenimentelor și de hotărârile organelor colective de conducere, în baza votului exprimat de membrii de sindicat”.

De ce protestează profesorii

Sindicatele din Educație motivează aceste demersuri „având în vedere efectele dezastruoase ale aplicării Legii nr. 141/2025 și ale actelor subsecvente emise de Ministerul Educației și Cercetării, constând în:

Creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore; Comasarea a sute de unități de învățământ; Creșterea efectivelor de preșcolari/elevi la grupă/clasă; Reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora”; Creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori, Față de riscul eliminării titularizării în sistemul de învățământ (măsură care va lovi în toate cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal)”.



