Sindicatele din învățământ „resping categoric” legea salarizării, după discuțiile de la Cotroceni și Ministerul Muncii: „Problema esențială, nerezolvată”

Cele trei mari sindicate din sistemul de învățământ, care susțin că reprezintă peste 300.000 de salariați, au transmis miercuri un comunicat comun de presă în care „resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ”.

Acestea susțin că „problema esențială a rămas nerezolvată” după discuțiile de la Palatul Cotroceni și Ministerul Muncii, și anume grila de salarizare.

„Deși s-au făcut unele corecții punctuale (cum ar fi sporul de dirigenție sau modificarea calculului pentru plata cu ora), problema de fond persistă. Nivelul coeficienților propuși de Guvern (2,12 – 2,55 pentru preuniversitar, cu aplicare din septembrie 2028) nu asigură profesiei didactice locul cuvenit și ignoră complet promisiunile asumate de Executiv după greva generală din 2023!”, au declarat Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) și Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”.

Revendicările sindicaliștilor

Cele trei organizații sindicale vor, pentru sistemul de învățământ preuniversitar, „o grilă cu coeficienți cuprinși între 2,10 și 2,90”, pe care o descriu ca fiind „singura cale prin care evoluția în carieră, experiența și responsabilitatea pot fi reflectate real în salarizare”.

Pentru învățământul superior, acestea își doresc „coeficienți între 2,25 și 4,05 (valori care înglobează și indemnizația pentru titlul de doctor)”.

„Situația este critică: Efectele legilor anterioare (Legea nr. 141/2025) se văd deja! Avem aproximativ 6.300 de cadre didactice necalificate în sistem. O nouă grilă care nu oferă perspective salariale reale va accentua acest dezastru, făcând imposibilă atragerea și menținerea personalului calificat”, au declarat cele trei sindicate.

Sindicaliștii susțin că „Parlamentul are obligația morală” să adopte grilele propuse de sindicate sau „să respingă complet proiectul actualului Guvern”, în cazul în care „Guvernul nu își asumă o grilă corectă”.

Ce spunea ministrul Muncii

Dragoș Pîslaru a declarat, marți, într-o intervenție la Digi24, că noul proiect al legii salarizării prevede aproape „o dublare la plata cu ora” în sistemul de educație.

„Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori preuniversitari și universitari”, a spus ministrul interimar al Muncii.

„A fost o propunere a Ministerului Educației, pe care am discutat-o deja cu partidele. Acest lucru este un lucru clar. Mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată, care se duce între 10% și 20%. Sunt niște modificări care merg pe această idee, c-am ascultat care sunt problemele și am înțeles să le rezolvăm una câte una”, a adăugat Pîslaru.

De adoptarea la timp a legii salarizării depinde un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut 4 șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD). Acum, după demisia lui Manole, Dragoș Pîslaru a preluat conducerea ministerului, deci și responsabilitatea pentru finalizarea proiectului asumat prin PNRR.