Cum vor fi modificate salariile în Educație și Sănătate. Dragoș Pîslaru, ultimele detalii despre legea salarizării

Peste 75% din personalul medical va beneficia de creșteri, în timp ce plata cu ora în Educație se va dubla, potrivit ultimei versiuni a legii salarizării, a precizat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, într-o intervenție la Digi24.

Proiectul de lege va fi discutat marți, de la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, într-o ședință convocată de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție. Legea este jalon în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lui august pentru ca România să nu piardă fondurile.

Creșteri în Sănătate

În intervenția televizată, Dragoș Pîslaru a anunțat mai multe modificări făcute după ce primul draft al legii a generat nemulțumire din partea sindicatelor.

„Deci vestea bună pentru familia ocupațională din sănătate este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri este acum peste trei pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Primul draft al legii salarizării, care a fost făcut public în iulie de Ministerul Muncii, a scos oamenii în stradă. Sindicaliștii din Federația Sanitas, care reprezintă personalul medical, au protestat în stradă și au intrat în grevă generală la finalul lunii iunie.

Crește plata cu ora

Nemulțumiri mari au fost și în Educație, motiv pentru care ministrul a revenit asupra unor măsuri.

„Dar cea mai importantă discuție are loc chiar în dimineața aceasta, cu sindicatele din Educație, pentru că vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori preuniversitari și universitari”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. A fost o propunere a Ministerului Educației, pe care am discutat-o deja cu partidele. Acest lucru este un lucru clar. Mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată, care se duce între 10 și 20 la sută. Sunt niște modificări care merg pe această idee, c-am ascultat care sunt problemele și am înțeles să le rezolvăm una câte una”, a explicat el.

Negocierile parlamentare

Ministrul Pîslaru a subliniat că acum soarta legii depinde de deciziile pe care le vor lua partidele.

„Apreciez faptul că reprezentanții partidelor, întâlnirile de la Cotroceni, au avut o atitudine proactivă, deci nu au fost contre sau lucruri care să creeze tensiune, din contră, au fost niște pași pe care ar trebui să-i urmăm. Am spus că nu se poate obține un acord politic fără a discuta de această acceptabilitate socială, mai ales în cele două familii ocupaționale, educație și sănătate”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Legea trebuia să fie gata acum 3 ani

De adoptarea la timp a legii salarizării depinde un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut 4 șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD). Acum, după demisia lui Manole, Dragoș Pîslaru a preluat conducerea ministerului, deci și responsabilitatea pentru finalizarea proiectului asumat prin PNRR.