Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri care elimină 40.000 de posturi din administrația locală: „De sinecuri când vă ocupați, domnule premier?”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a solicitat miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, potrivit declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Sindicaliștii susțin că măsurile vor duce la un blocaj administrativ.

„FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului!”, se arată în comunicatul federației.

Reducerea masivă a personalului va afecta serviciile publice

Federația sindicatelor din administrație susține că proiectul va duce la un blocaj administrativ.

„Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esențiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreținerea infrastructurii”, susține FNSA.

Măsura va adânci criza resursei umane din administrația locală, unde oricum multe posturi sunt vacante, timpul de soluționare a cererilor cetățenilor se va prelungi semnificativ, iar presiunea asupra angajaților rămași va crește, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calității serviciilor publice, mai reclamă federația.

„Nu putem vorbi despre o administrație eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunități. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ține cont de realitățile din teren iar lucrătorii români din administrația locală devin victime ale politicilor fiscale eșuate!”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Federația sindicatelor cere astfel Guvernului să retragă de urgență acest proiect și demareze discuții cu reprezentanții salariaților din administrația locală încât să poată fi găsite cele mai bune soluții.

În final, FNSA îi adresează premierului o întrebare: „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?”

Ministrul Cseke Attila a anunțat câte posturi vor dispărea din administrația locală

Reacția sindicaliștilor vine după ce ministrului Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat luni că măsurile cuprinse în proiectul de lege privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat luni seara, Cseke Attila, într-o intervenție la Antena 3.

Ministrul a explicat şi necesitatea luării acestor măsuri.

„Pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor. Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de a eficientiza structura autorităţilor locale”, a spus ministrul Cseke.

El a precizat că primăriile care au toate posturile ocupate în momentul de față vor trebui să facă disponibilizări de personal.

„Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a explicat Cseke Attila.

Ce reduceri de personal sunt prevăzute în proiectul de lege

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se așteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an și economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Separat de aceste reduceri de personal, proiectul de lege propune și reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului și reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori. Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul Bolojan.