VIDEO FOTO Cum arată Striker, cel mai nou model de la Dacia. Când va fi lansată mașina și cât va costa

Dacia a arătat marți în premieră crossover-ul Striker, cel mai nou model al mărcii, o mașină care va fi produsă în Turcia și care va fi prezentată pe larg în luna iunie.

Katrin Adt, CEO Dacia, spune că Striker vine în completarea lui Bigster în segmentul C și adaugă că mașina va fi lansată „în a doua parte a anului”, va fi produsă în Turcia, va avea și versiune full-hybrid, dar și GPL, iar prețul de pornire va fi de sub 25.000 de euro.

Striker este caracterizat de Dacia ca fiind „un crossover cu motorizări multi‑energie, care combină dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV”.

Un teritoriu nou pentru Dacia

Dacia Striker are 4,62 m lungime. Spre comparație, Bigster are 4,57 m, iar Duster, 4,34 m.

Șefa Dacia a spus marți că marca va lansa patru modele electrice până în 2030.

CEO-ul Dacia, Katrin Adt, declarase pentru publicația Autocar UK că vânzările bune ale lui Bigster au dat încredere companiei Dacia să se extindă în segmentul C unde mult timp nu a fost deloc prezentă.

Dacia Striker (foto Dacia)

Dacia Striker, vedere din lateral (foto Dacia)

Dacia Striker, vazuta de sus (foto Dacia)

„Striker va fi pentru client o ofertă total diferită față de Bigster”

„Teritoriul nostru principal în prezent este segmentul B, dar avem oferte și în segmentul A și am intrat deja în segmentul C, iar acest lucru l-am făcut surprinzător de bine cu Bigster”, spunea șefa Dacia.

„Trebuie să avem grijă ca fiecare mașină să aibă propriul loc în segment, propriul scop, așa că puteți fi siguri că Striker va fi pentru client o ofertă total diferită față de Bigster”, mai declara Katrin Adt.

Ca parte a noului plan prezentat de Renault, Dacia va „accelera” procesul de electrificare, astfel că mașinile hibride și electrice ar trebui să ajungă să reprezinte peste 65% din vânzările mărcii în 2030, față de 25% anul trecut.

Dacia Striker, partea frontala (captura YouTube)

Striker, cel mai nou model Dacia (foto Dacia)

Dacia Striker (Captura YouTube)

Nume inspirat din anii ’80

Pe 5 martie, Dacia a anunțat că cel mai nou model al său se va numi Striker și a explicat că numele este inspirat din anii ’80 și „sugerează forță, precizie și impact”.

Striker este al cincilea model Dacia care se termină în -ER, după Duster, Dokker, Jogger și Bigster.

Modelul de clasă C va concura cu mașini precum Skoda Octavia, iar segmentul C este de bază pentru Dacia care vrea ca o treime dintre vânzările sale să fie generate de aceste mașini, peste patru ani.

Jogger a fost prima Dacie de segment C, lansată în 2021, acesta fiind primul model hibrid al mărcii. Dacia a lansat în 2025 și Bigster, cel mai sofisticat model Dacia, iar la anul ar putea fi lansat un alt model de clasă C.

Dacia a vândut mult timp doar modele de clasă B, însă oficialii Renault au spus că este mult loc de creștere în segmentul C, mai ales dacă modelele sunt cu câteva mii de euro mai ieftine decât la concurență.

Ce spune Dacia despre noul model Striker

„Fidel ADN‑ ului mărcii, Striker afișează un design robust și puternic. Liniile sale dinamice, silueta aerodinamică și partea frontală verticală sunt puse în valoare de noua semnătură luminoasă Dacia.

O atenție deosebită a fost acordată detaliilor de design, inclusiv ornamentelor specifice ale portierelor față și benzii negre lucioase care unește blocurile optice spate, evidențiată de o textură tehnică ce accentuează caracterul modern și robust al vehiculului.

Striker reflectă ambiția Dacia de a face mobilitatea electrificată accesibilă în segmentul C. Silueta sa îndrăzneață și eficiența aerodinamică demonstrează o abordare pragmatică de inginerie, concentrată pe nevoile reale ale utilizatorilor.

Cu o lungime de 4,62 metri, Striker completează Bigster în oferta Dacia pentru segmentul C. Împreună, cele două modele formează un duo robust și esențial, menit să consolideze prezența mărcii în acest segment strategic.

Prezentat în avanpremieră odată cu planul futuREady în cadrul Strategy Day, Striker va fi dezvăluit în întregime în luna iunie.

Gama va cuprinde o versiune hibridă, o versiune hibridă 4×4 și o versiune GPL. Cu un preț de pornire sub 25.000 de Euro, Striker democratizează accesul la mobilitatea electrificată atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru flote.

Numele „Striker” provine dintr-o expresie universală care semnifică „a lovi” sau „a atinge ținta”. Dinamic și memorabil, el reflectă spiritul de ambiție și provocare al mărcii Dacia — și exprimă robustețea și versatilitatea unui model conceput pentru a fi partenerul ideal de călătorie”.