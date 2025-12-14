Sindicatul Polițiștilor, după ce Predoiu a fost premiat in SUA pentru serviciul public: „Dacă România ar avea zece oameni ca el, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”

„În timp ce Washingtonul aplauda la scenă deschisă, Bucureștiul fierbea în stradă”, au reacționat, duminică, reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul”, la premierea în SUA a vicepremierului și ministrului de Interne Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public într-o gală desfășurată la Washington DC de către o organizație formată din foști ambasadori americani în România și oameni de afaceri și lideri din ambele țări care promovează relația româno-americană.

Premierea „este imaginea perfectă a schizofreniei politice care domină România de astăzi”, a transmis, duminică, Sindicatul Polițiștilor, pe Facebook.

„Pe 13 decembrie 2025, la mii de kilometri distanță de realitatea cruntă a țării pe care o administrează, vicepremierul Cătălin Predoiu primea, sub luminile rampei de la Hotelul Willard InterContinental, distincția «International Public Service Award». Fostul ambasador SUA, Mark Gitenstein, rostea o frază care astăzi sună a condamnare cinică pentru românul de rând: «România are nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu»”, adaugă sursa citată.

„Dacă România ar avea zece oameni ca Predoiu, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”, scriu reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor, care explică:

„În timp ce partenerii strategici – prin intermediul unui ONG – îi lustruiau imaginea de «reformator”, în Piața Victoriei mii de oameni cereau demisia arhitectului care a desenat «Justiția Capturată», iar în cazarnele poliției, profesioniștii sunt executați sumar pentru delict de opinie. Contrastul dintre «serviciul public exemplar» premiat de Unchiul SAM – ce pare să fi pus trotil la temelia templului democrației mondiale – și haosul toxic patronat de Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reprezintă o disonanță extrem de stridentă”.

