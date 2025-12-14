În timp ce în țară i se cere demisia după documentarul Recorder, Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public: „România are nevoie de zece oameni precum el”

Cătălin Predoiu, vicepremier și ministrul Afacerilor Interne, a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public într-o gală desfășurată la Washington DC de către o organizație formată din foști ambasadori americani în România și oameni de afaceri și lideri din ambele țări care promovează relația româno-americană.

Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025.

Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România, i-a înmânat premiul și a ținut un discurs în care a vorbit despre activitatea lui Cătălin Predoiu, relatează Antena3.ro

„Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut.

Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, ar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă.

Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”, a declarat Mark Gitenstein, fost ambasador SUA în România.

Organizația care a acordat premiul, cunoscută drept Alianța, a fost fondată în 2013 de către fostul ambasador Gitenstein și reunește diplomați americani, foști ambasadori în România, reprezentanți ai companiilor americane și instituții interesate de parteneriatul strategic bilateral. De la înființare, a devenit cunoscută în SUA și România pentru gala sa anuală, care onorează pe cei care au contribuit la parteneriatul dintre cele două țări, la afacerile sale, la mesele rotunde pe teme de securitate și cultură și la proiectele sale comunitare din SUA, apare descris pe site-ul Alianței.

„Este un eveniment foarte important pentru comunitatea românească de aici, din Statele Unite, precum și pentru parteneriatul nostru strategic. Sunt oficiali și foști oficiali americani care onorează acest parteneriat strategic și prietenia cu România. Este a 12-a gală care se organizează de către această organizație importantă Alianța”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, relatează Antena3.ro

„Justiție capturată”. Petiție pentru „demiterea de urgență” a lui Cătălin Predoiu, care a fost 7 ani ministru al Justiției

Aproape 18.000 de persoane au semnat o petiție Declic prin care se cere „demiterea de urgență a ministrului Cătălin Predoiu”, petiție lansată în urma publicării documentarului „Justiție Capturată” de către Recorder.

Actualul ministru de Interne a fost ministru al Justiției timp de 7 ani, inclusiv când au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2022, și este cel care i-a propus în funcții pe actualul șef al DNA, Marius Voineag, acuzat în ancheta Recorder, și pe procurorul general Alex Florența.

De asemenea, el este cel care i-a propus în funcții pe fosta procuroare generală Gabriela Scutea și pe fosta șefă a DIICOT Giorgiana Hosu, care a demisionat după ce soțul său a fost condamnat pentru corupție. Hosu și Scutea s-au pensionat apoi, la 48, respectiv 50 de ani.

Bolojan, despre Cătălin Predoiu: „Evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani”

Invitat miercuri la podcastul „Friendly Fire”, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre documentarul Recorder și ministrul Cătălin Predoiu.

„Niciun om care a fost pe funcţie publică nu se poate deroba de o anumită răspundere. Acesta este adevărul. Şi toţi miniştrii Justiţiei, inclusiv domnul Predoiu, cei care au fost înaintea lui, cei care sunt acum, au o răspundere în limita instrumentelor pe care le au şi a posibilităţilor pe care le au, pentru a corecta lucrurile negative care s-au acumulat”, a spus Bolojan.

„Domnul Predoiu, fiind ministrul Justiției o perioadă de timp, în mod evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani, cum și eu am o răspundere pentru cum arată Oradea pentru că am fost primar în Oradea”, a afirmat șeful Guvernului.

Un lider PNL, în apărarea lui Predoiu: „Ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca lui”

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat vineri, la RFI, că fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2022, nu poate fi învinuit pentru ceea ce fac magistrații în sistemul judiciar.

„Domnia sa și-a exercitat mandatul de ministru al Justiției într-un moment în care România avea acele obligații deschise de peste 15 ani, pe acel Mecanism de Cooperare și Verificare și pe acel calendar din PNRR. Deci practic, sarcina ministrului Predoiu a fost să aducă în fața Parlamentului un pachet legislativ care era cerut de Comisie”, a declarat Muraru, citat de site-ul radioului RFI.

„Vreau să vă spun că orice fel de tip de acuzație sau suspiciune din punctul meu de vedere este mult mai mică și dimensiunea acestora trebuie să fie reduse în raport cu ceea ce au făcut cei care au condus efectiv destinele Justiției și mă refer la cei care au condus CSM, cei care au condus principalele instanțe, Înalta Curte, Curtea de Apel București, cei care dețin funcțiile de conducere (…). Deci ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu”, a spus Muraru.