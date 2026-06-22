Singurul „bolojenist” din PSD, verdict despre Guvernul Veștea: „Nu poate ajuta țara în niciun fel”

Constantin Toma, primarul social-democrat al Buzăului, care în trecut l-a lăudat pe Ilie Bolojan și a criticat partidul din care face parte, a declarat luni că speră ca Guvernul Veștea să nu obțină susținerea necesară în Parlament.

„Este o formulă care nu poate ajuta țara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face față sau nu sunt la nivelul funcțiilor nominalizate. Sper să nu treacă”, a afirmat Toma pentru Agerpres.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea au început, luni, în comisiile de specialitate. Potrivit programului anunțat de conducerea Parlamentului, audierile în comisii se vor desfășura până la ora 21:00, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.

După ce a avut critici virulente din ultimul an la adresa conducerii PSD, Constantin Toma e încă membru PSD.

Din Cabinetul propus de Adrian Veștea, pe care PNL nu îl susține, fac parte 9 social-democrați.

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

– Prim-ministru (PNL) Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

– vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD) Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

– vicepremier (PNL) Diana Morar – vicepremier (independent)

– vicepremier (independent) Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

– ministru de Externe (independent) Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

– ministru de Finanțe (independent) Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

– ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent) Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

– ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD) Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

– ministru al Educației și Cercetării (PNL) Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

– ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

– ministru delegat pentru Digitalizare (PNL) Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

– ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD) Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

– ministru al Culturii (PSD) Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

– ministru al Apărării Naționale (PNL) Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

– ministru al Justiției (PSD) Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

– ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD) Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (n.r. actual director al Companiei de Drumuri – CNAIR, membru PNL)

– ministru al Transporturilor și Infrastructurii (n.r. actual director al Companiei de Drumuri – CNAIR, membru PNL) Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

– ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD) Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

– ministru al Energiei (PSD) Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

– ministru al Sănătăţii (PSD) Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

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