Singurul grup LGBT evreiesc din Italia, exclus de la marșul Pride din Roma. „Nu am trecut examenul lor politic”

Organizatorii marșului Pride din Roma au interzis singurului grup LGBT din Italia să se alăture paradei, afirmând că Keshet Italia nu a condamnat acțiunile Israelului din Gaza drept genocid, informează Reuters. Decizia a provocat reacții negative din partea organizațiilor evreiești.

Într-un comunicat publicat după o întâlnire cu reprezentanții Keshet Italia și Keshet Europa, Roma Pride a afirmat că nu există condițiile pentru ca gruparea LGBT evreiască să aibă un car alegoric la evenimentul din 20 iunie.

„Pride este o demonstrație deschisă și liberă, au spus organizatorii, adăugând că oricine care împărtășește valorile fondatoarea ale mișcării se poate alătura marșului. Însă prezența unui car alegoric ar însemna că susții platforma politică a Roma Pride.

„Poziția noastră privind genocidul în curs din Gaza de către statul Israel este clară”, se spune în comunicat.

Roma Pride susține că face distincție între guvernul Israelului și comunitatea evreiască și că nu învinvoțește pe cea din urmă pentru crimele de război ale unui „guvern genocidar”. Totuși, organizatorii cred că Keshet Italia este responsabilă pentru că nu s-a distanțat de „genocidul din Gaza”.

Keshet Italia a protestat împotriva excluderii sale. „Roma Pride s-a demascat. Printr-un comunicat oficial admite că ne-a exclus pentru că nu am trecut examenul lor politic”, a anunțat organizația.

Decizia a fost criticată și de către Congresul Evreiesc European, spunând că deciza riscă să condiționeze participarea asociațiilor evreiești la diverse evenimente în funcție de acceptarea sau nu a diverse discursuri.

„Nimeni nu ar trebui supus unor unui test ideologic pentru a participa la o mișcare fondată pe incluziune, demnitate și drepturi egale”, a transmis CEE.

Evenimentele Gay Pride sunt văzute drept sărbători ale comunităților LGBT prin care promovează vizibilitatea, egalitatea și acceptarea membrilor săi. Totuși, Roma Pride a spus că platforma sa politică nu este „un bufet” din care participanții aleg ce le convine.