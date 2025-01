Singurul liberal care a votat contra prezidențiabilului decis de PNL. I-a spus în față lui Crin Antonescu de ce nu l-a susținut / Reacția candidatului la prezidențiale 

Deputatul PNL Florin Roman a fost singurul liberal care nu a votat la Consiliul Național al partidului, ținut duminică la Palatul Parlamentului, pentru ca PNL să-l susțină pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din mai. Într-o declarație pentru HotNews.ro, Florin Roman a spus că a decis să voteze așa pentru că Antonescu a afirmat că la alegerile trecute a votat cu UDMR.

Deși de la microfon secretarul general al PNL, Adrian Veștea, a anunțat că decizia ca partidul să îl susțină pe Crin Antonescu la prezidențiale s-a luat în „unanimitate”, cu 664 de voturi pentru, în realitate Florin Roman a votat împotrivă.

După acest moment, Crin Antonescu a ieșit din sala unde a avut loc evenimentul alături de Ilie Bolojan. Cei doi au refuzat să discute cu jurnaliștii. În încercarea de a scăpa de camerele de luat vederi, Antonescu și Bolojan s-au întâlnit cu Florin Roman.

„Eu nu v-am votat, doar că nu s-a consemnat. Mă așteptam, ca liberal, să vă cereți scuze față de partid, pentru că nu ați votat Partidul Național Liberal”, i-a spus scurt Florin Roman lui Antonescu.

„Trebuia să se consemneze. Am înțeles. Nu e…”, a fost reacția lui Crin Antonescu, conform imaginilor surprinse de Gândul.

După acest moment, Bolojan și Antonescu și-au continuat drumul pentru a scăpa de presă.

Contactat ulterior de HotNews.ro, Florin Roman a spus că nu are nimic de adăugat mai mult decât ce i-a transmis deja candidatului PNL la prezidențiale: „Ce am avut i-am spus direct domnului Antonescu”.

Întrebat de ce a votat împotriva candidaturii lui Crin Antonescu, Roman a răspuns: „Pentru că dânsul a afirmat că a votat util pentru… UDMR”.

La finalul lunii decembrie, Crin Antonescu a declarat într-o emisiune la Antena 3 că la alegerile parlamentare din 1 decembrie a votat cu PNL și UDMR.

„Pot să vă spun că la Parlament, la Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.) am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ul fără a fi maghiar în vreun fel, îl consider o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat”, a afirmat Crin Antonescu la acea vreme, citat de News.ro.

Explicațiile lui vin în contextul în care Biroul de Circumscripție pentru Străinătate a respins listele PNL pentru Camera Deputaților (diaspora) pentru că nu erau femei pe listă.

După primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, când candidatul partidului, Nicolae Ciucă, a înregistrat un scor slab, Crin Antonescu a spus că „este absolut necesar, după părerea mea, ca astăzi conducerea PNL, cei cinci din fruntea partidului, să demisioneze imediat, să se constituie o conducere provizorie pentru că trebuie dat un semnal puternic că PNL a înţeles ceva, că PNL are şansele, resursele pentru reconstrucţie şi în sensul acesta să îşi poată mobiliza alegătorii”.