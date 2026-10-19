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Actualitate

Singurul secretar de stat al PNL care nu și-a dat încă demisia așa cum a cerut Bolojan

Ruth Novacovici
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10 din cei 11 secretari de stat susținuți de PNL au demisionat după decizia luată de conducerea partidului, au declarat surse liberale pentru HotNews. Cine a renunțat și cine nu.

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