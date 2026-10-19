Singurul secretar de stat al PNL care nu și-a dat încă demisia așa cum a cerut Bolojan

10 din cei 11 secretari de stat susținuți de PNL au demisionat după decizia luată de conducerea partidului, au declarat surse liberale pentru HotNews. Cine a renunțat și cine nu.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a anunțat sâmbătă Ilie Bolojan.

Mulți dintre secretarii de stat și-au anunțat public demisia.

Cine nu a plecat încă

Singurul secretar de stat susținut de PNL care nu și-a depus demisia este cel de la Ministerul Transporturilor. Este vorba de Ionel Scrioșteanu care este secertar de stat în Ministerul Transporturilor din 2019 încoace. El vine din filiala PNL Ilfov.

HotNews a încercat să-l contacteze pe Scrioșteanu, însă acesta nu a răspuns nici apelulrilor, nici mesajelor redacției.

Cei 11 secretari de stat susținuți de PNL: