Singurul supraviețuitor al zborului Air India 171 cere publicarea anchetei oficiale, la un an de la dezastru

Singurul supraviețuitor dintre cele 242 de persoane aflate la bordul avionului Air India care s-a prăbușit anul trecut, la scurt timp după decolare, a cerut „onestitate, transparență și răspunsuri” la 12 luni de la dezastru, în condițiile în care rezultatele anchetei oficiale nu au fost publicate, relatează joi agențiile DPA și PA Media, citate de Agerpres.

Britanicul Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 39 de ani, a declarat că trăiește, în continuare, „cu cicatrici psihologice profunde”, în urma decesului fratelui său în dezastrul aviatic din iunie anul trecut.

Aeronava Boeing 787 Dreamliner, cu destinația Londra, s-a prăbușit peste căminul unei facultăți de medicină, la puțin timp după decolarea de pe aeroportul din Ahmedabad. Ramesh, ocupantul scaunului 11A, a fost singurul care a supraviețuit.

Aproximativ 169 de pasageri indieni și 52 de cetățeni britanici și-au pierdut viața în acest accident aviatic, unul dintre cele mai grave din istoria aviației.

Pe lângă cei aflați la bordul zborului AI171, alte 19 persoane aflate la sol au murit, iar 67 au fost grav rănite.

Ramesh, care locuiește în Leicester de mai bine de 20 de ani, a declarat anterior că moartea fratelui său Ajay i-a „răpit toată fericirea”, după ce și-a descris supraviețuirea drept un „miracol”.

Vishwash Kumar Ramesh, singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, FOTO: Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Bărbatul spune că își pune mereu întrebări cu privire la prăbușirea avionului și supraviețuirea sa

Într-o scurtă declarație acordată Press Association la 12 luni de la accident el a spus:

„Ceea ce mulți oameni poate nu înțeleg pe deplin este că trauma nu s-a încheiat în ziua dezastrului. Trăiesc cu cicatrici psihologice profunde, cu pierderea fratelui meu și cu întrebările constante rămase fără răspuns despre cum și de ce s-a întâmplat acest lucru. Știu că aceste întrebări nu sunt doar în mintea mea; ele sunt în mintea fiecărei familii afectate. Mai mult decât orice, oamenii au nevoie de onestitate, transparență și răspunsuri”.

„Nimic nu va schimba vreodată ce s-a întâmplat, dar familiile merită transparență”, a declarat el.

Anchetatorii nu au publicat deocamdată concluziile finale privind cauza accidentului aviatic.

Detaliul de neînțeles legat de prăbușirea avionului operat de Air India

Un raport preliminar cu privire la acest incident, întocmit de Biroul indian de investigare a accidentelor aviatice, a constatat că ambele comutatoare de combustibil ale avionului au fost mutate în poziția „închis” imediat după decolare, ceea ce a întrerupt alimentarea cu combustibil a motorului.

Ramesh s-a întâlnit cu investigatorii la Ahmedabad, în martie, după cum a declarat reprezentantul său, Sanjiv Patel.

Potrivit acestuia din urmă, supraviețuitorul catastrofei a primit până în prezent 21.500 de lire sterline de la Air India pentru a-și întreține soția și fiul în vârstă de cinci ani, o sumă provizorie, acordată tuturor familiilor care și-au pierdut persoanele dragi în acest dezastru.