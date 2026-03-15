Singurul teatru nou construit după Revoluție a adus la București un invitat din elita mondială a teatrului contemporan

Teatrul Grivița 53, fondat de autoarea Chris Simion și antreprenorul cultural Tiberiu Mercurian, găzduiește, până pe 22 martie, o ministagiune care îl are în prim plan pe marele regizor italian Eugenio Barba.

În vârstă de 89 de ani, Eugenio Barba este fondatorul teatrului danez Odin Teatret și creator al teatrului antropologic, una dintre figurile centrale ale avangardei teatrale europene postbelice, scrie TVR Cultural.

„Am ales Teatrul Grivița 53 pentru că este la început de drum, iar mie îmi place să fac parte din începuturi. Teatrul Grivița 53 are nevoie mai mare de prezența mea decât oricare alt teatru care are deja istorie”, declarat Eugenio Barba, potrivit sursei citate.

Eugenio Barba vorbind la conferința de presă. Foto: Teatrul Grivița 53

Acesta spune că a primit invitații și de la parteneri ai Odin Teatret pentru a crea evenimentul „Barba 90”, dar „alegerea mea a fost acest nou spațiu de creație teatrală”.

Programul ministagiunii de la teatrul Grivița 53 include 18 evenimente, cu trei spectacole pentru adulți și unul pentru copii, ateliere și masterclass-uri. În această seară, 15 martie, are loc a doua reprezentație a spectacolului „Hamlet’s Clouds” („Norii din mintea lui Hamlet”), eveniment cu casa închisă, la fel ca și următoarele rămase, de săptămâna viitoare.

Distincție oferită de UNATC

Marți, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București îi va conferi regizorului Eugenio Barba titlul Doctor Honoris Causa, cea mai înaltă distincție academică a Universității, potrivit unui anunț al universității.

„UNATC aduce un omagiu unei opere artistice și pedagogice excepționale, care a marcat decisiv evoluția teatrului contemporan și a influențat generații de creatori din întreaga lume”, transmite instituția.

Cine e Eugenio Barba

Născut în Brindisi, Italia în 1936, Barba a emigrat în Norvegia la 18 ani unde zece ani mai târziu a întemeiat la Oslo Odin Teatret, pe care doi ani mai târziu l-a transferat la Holstebro, în Danemarca, potrivit descrierii de pe site-ul Editurii Humanitas. Aici a pus în scenă peste 70 de spectacole reprezentate în Europa, Asia, America de Nord şi de Sud.

În 1979 a întemeiat ISTA (International School of Theatre Anthropology), şcoală itinerantă alcătuită din actori, dansatori, muzicieni şi cercetători interesaţi de fundamentele prezenţei scenice.

A primit numeroase premii internaţionale, printre care Premiul Pirandello şi Premiul Sonning al Universităţii din Copenhaga. Este doctor honoris causa al universităţilor din Aarhus, Bologna, Varşovia, Havana, Plymouth şi Hong Kong.