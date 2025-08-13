Sinuzita de cauză dentară, tratată într-o singură operație de chirurgul ORL și chirurgul maxilo-facial: „La Regina Maria Cluj, avem tot ce ne trebuie: sală de operație dotată cu echipamente pentru chirurgie endoscopică și colaborare interdisciplinară” 

Sinuzita de cauză dentară apare în urma unor infecții ale dinților de pe arcada superioară care pătrund în sinusul maxilar și provoacă complicații/Foto: Shutterstock

Infecția sinusurilor provenită de la un dinte bolnav (numită și sinuzită odontogenă) este mai frecventă decât credem și adesea neglijată în stadiile incipiente. Acest tip de sinuzită reprezintă între 10–12% din totalul cazurilor de sinuzită cronică maxilară, conform statisticilor din literatura de specialitate, iar prevalența poate ajunge până la 40%. Sinuzita de cauză dentară apare în urma unor infecții ale dinților de pe arcada superioară care pătrund în sinusul maxilar și provoacă complicații, atrag atenția medicii specialiști. Pentru acest tip de complicație, există soluții moderne ce sunt puse în practică și la Spitalul Regina Maria Cluj.

Neglijarea sănătății orale poate duce la apariția sinuzitei de cauză dentară, iar vârsta tipică a pacienților care se confruntă cu sinuzita de cauză dentară este între 40 și 60 de ani, cu o uşoară predominanță la femei (57‑58%). „Este o complicație a cariei dentare, atunci când pacientul își neglijează sănătatea orală. Aceasta ulterior evoluează și apare ca primă complicație pulpita, adică inflamația nervului, acea durere dentară pe care o simt pacienții și care este deosebit de neplăcută. Dar se întâmplă ca aceasta să treacă destul de rapid și pacienții să neglijeze în continuare. Apoi apare infecția asociată, pe care noi o numim gangrenă care merge către os și mai departe la dinții care au raport cu sinusul maxilar și anume premolarii și molarii maxilari și determină, de fapt, o migrare a infecției către sinusul maxilar. De acolo discutăm de o infecție a sinusului propriu-zis, de sinuzita de cauză odontogenă”, ne-a explicat dr. Cosmin Ioan Faur, medic specialist în Chirurgie buco-maxilo-facială, având competențe în Implantologie dentară, chirurgie dento-alveolară și parodontologie, de la Regina Maria Cluj.

Numărul cazurilor de sinuzită cauzată de un dinte bolnav este în continuă creștere și ca urmare a utilizării pe scară largă a implanturilor dentare. Din fericire, progresele din medicina modernă permit tratamente rapide, eficiente și minim-invazive.

Abordarea interdisciplinară este cheia

În trecut, pacientul cu sinuzită de cauză dentară trebuia să meargă separat la stomatolog și la medicul ORL, fiind nevoit să treacă prin două intervenții distincte, uneori în zile diferite și cu două tipuri de anestezie. Astăzi însă, grație echipelor multidisciplinare, totul poate fi rezolvat într-o singură intervenție.

Un studiu prospectiv din 2024, efectuat pe 364 pacienți, tratați pentru sinuzită odontogenă cronică, arată că 94% din pacienți au beneficiat de o intervenție combinată într-un singur timp operator, în care chirurgul ORL și cel maxilo-facial au acționat simultan. Succesul tratamentului a fost de 97%.

În momentul de față și medicii români pot forma o echipă multidisciplinară și pot adresa această patologie în același timp, într-un singur timp operator. Împreună cu chirurgul ORL lucrează și cel maxilo-facial pentru a rezolva simultan patologia, în cadrul aceleiași intervenții.

„Prin tehnici endoscopice pătrundem în interiorul sinusului, curățăm acest sinus și în aceeași intervenție avem o colaborare cu chirurgii maxilo-faciali, care adresează patologia dentară, în timp ce noi adresăm patologia sinusală. În felul acesta, pacientul are, la finalul intervenției, ambele probleme rezolvate, iar recuperarea este mult mai ușoară. Datorită acestor tehnici s-a eliminat plimbarea pacientului între specialități. Înainte era efectuată intervenția stomatologică prima la distanță de câteva zile de intervenția sinusală”, ne-a explicat dr. Anda Gâta, medic ORL de la Regina Maria.

Un alt studiu publicat anul acesta a comparat reoperările în cazurile tratate combinat față de cele tratate secvențial și a dezvăluit că abordarea combinată a redus semnificativ necesitatea reintervențiilor — în special în cazurile cu infecții endodontice sau parodontale.

Cum decurge intervenția?

Totul pornește cu o evaluare imagistică (CBCT – tomografie computerizată cu fascicul conic) și analize uzuale de sânge. Dacă pacientul este eligibil pentru intervenție, echipa formată din chirurg ORL și chirurg maxilo-facial lucrează simultan.

Medicii detaliază procedura pe care o fac la Regina Maria Cluj

Durata intervenției este de aproximativ 1–2 ore, iar pacientul poate fi externat a doua zi. Se recomandă evitarea efortului fizic intens și a expunerii la căldură, însă în rest, viața cotidiană poate fi reluată rapid.

Unde și când se poate realiza acest tip de tratament?

Din păcate, nu multe centre medicale din România oferă această posibilitate. „Sunt puține locuri în țară unde există atât dotările necesare, cât și specialiști ORL și maxilo-faciali în același spital. Aici, în cadrul clinicii Regina Maria, avem tot ce ne trebuie: sală de operație dotată cu echipamente pentru chirurgie endoscopică și colaborare interdisciplinară”, a afirmat dr. Anda Gâta.

Intervenția combinată este indicată la un pacient care are un molar superior infectat și secreții purulente unilaterale din nas; la o persoană care a avut un sinus lift cu complicații și infecție sinusală; dar și în cazuri cu fistulă oro-sinusală cronică și sinuzită recurentă.

„Pacienții vin la medic cu durere la nivel dentar. Ulterior, ne descriu senzația aceea de durere, de presiune la nivelul sinusului care radiază chiar la nivelul ochilor. Uneori, pacienții au un miros neplăcut, iar într-o evoluție nefavorabilă descriu chiar și secreții purulente la nivelul nasului. De multe ori însă, toate aceste lucruri sunt precedate de un abces care apare la nivel maxilo-facial, un abces simplu vestibular, dar care poate să meargă direct către o astfel de sinuzită odontogenă. Problema apare în momentul în care pacienții nu se adresează în timp util, astfel încât să beneficieze de un tratament în dentar, respectiv un tratament specific ORL. Se poate întâmpla ca această sinuzită odontogenă să meargă chiar și mai departe, să se transforme într-o pansinuzită și să fie implicate toate sinusurile para-nazale de aceeași parte cu leziunea dentară inițială”, a avertizat dr. Cosmin Faur.

NU se face imediat această intervenție:

Dacă există contraindicații la anestezie generală;

Dacă pacientul are infecție acută severă – se recomandă tratament antibiotic inițial și drenaj, apoi intervenția;

Dacă spitalul nu dispune de o echipă multidisciplinară sau de dotările necesare.

Sinuzita odontogenă poate fi prevenită!

Vestea bună este că sinuzita de cauză dentară poate fi prevenită în majoritatea cazurilor printr-o combinație de igienă orală corectă, controale stomatologice regulate și atenție sporită în cazul intervențiilor dentare complexe. „Ar fi ideal ca tratamentul să fie făcut cât mai devreme. Pacienții trebuie să știe că durerea dentară sau mirosul neplăcut nu sunt normale. Cu cât ajung mai repede la medic, cu atât tratamentul e mai simplu și recuperarea mai rapidă”, semnalează dr. Anda Gâta.

Abordarea integrată ORL – chirurgie maxilo-facială este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de tratament pentru sinuzita de cauză dentară.

„Tratamentul comun interdisciplinar ORL chirurgie maxilo-facială are un beneficiu mare pentru pacient prin faptul că rezumăm două intervenții într-una singură, pacientul are un confort crescut și o eficiență mult mai bună a tratamentului față de terapiile anterioare care presupuneau adresarea succesiv către medic ORL pentru partea de endoscopie și ulterior către medicul stomatolog sau medicul de chirurgie maxilo-facială pentru tratarea cauzei dentare”, a conchis dr. Faur.

Totul, însă, începe cu un pas simplu: o vizită la medic.

Articol susținut de Regina Maria