Siri, asistentul vocal de pe telefoanele Apple, în centrul unei anchete a procuraturii din Franța care ar trebui să aducă „răspunsuri la întrebări urgente”

Procurorul general din Paris a deschis o anchetă care vizează gigantul american al tehnologiei Apple în legătură cu colectarea de înregistrări de către asistentul său vocal Siri, a confirmat procuratura pariziană pentru Politico.

Ancheta, condusă de agenția națională pentru combaterea criminalității informatice (OFAC), vine în urma unei plângeri depuse în luna februarie a acestui an de către ONG-ul francez Ligue des droits de l’Homme („Liga drepturilor omului”), pe baza mărturiei unui denunțător și fost angajat al unui subcontractant Apple, Thomas Le Bonniec.

În calitate de angajat al companiei Globe Technical Services din Irlanda, în 2019, Le Bonniec a analizat înregistrările realizate de Siri pentru a îmbunătăți calitatea răspunsurilor asistentului vocal.

Analiza a implicat ascultarea a mii de înregistrări audio ale utilizatorilor, care, potrivit lui Le Bonniec, ar putea dezvălui momente intime și informații confidențiale și ar putea fi utilizate pentru identificarea respectivilor utilizatori.

Ancheta ar trebui să aducă „răspunsuri la întrebări urgente”, a declarat Le Bonniec pentru publicația de la Bruxelles. Printre acestea se numără chestiuni precum „Câte înregistrări au fost făcute în total de Apple din 2014? Câte persoane sunt afectate? Unde sunt stocate aceste date?”, a spus el.

Un reprezentant din Franța al companiei americane cu sediul în Cupertino, California, a precizat pentru Politico: „Apple nu a utilizat niciodată datele Siri pentru a crea profiluri de marketing, nu le-a pus niciodată la dispoziție pentru publicitate și nu le-a vândut niciodată nimănui, din niciun motiv”.

Le Bonniec a sesizat procuratura franceză după ce a apelat fără succes la autoritățile de protecție a datelor. Printre acestea s-au numărat CNIL din Franța și agenția similară din Irlanda, Comisia pentru protecția datelor (DPC). DPC este autoritatea responsabilă pentru giganții tehnologici americani în conformitate cu legislația UE privind confidențialitatea. DPC a închis în 2022 un dosar pe această temă fără a demara o anchetă.

Plângerea din februarie 2025 a deschis calea pentru o acțiune colectivă care în acest moment este în derulare în Franța. Aceasta a fost inspirată de o acțiune colectivă din Statele Unite, în care Apple a fost acuzată că a înregistrat conversații private fără știrea clienților săi. Apple a acceptat în decembrie 2024 să soluționeze cazul pentru 95 de milioane de dolari. Gigantul american a negat la acel moment orice încălcare a legii.

Într-o postare pe blog din ianuarie, Apple a precizat că nu va păstra „înregistrări audio ale interacțiunilor cu Siri, cu excepția cazului în care utilizatorul este de acord în mod explicit”.