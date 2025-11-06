Sistem american anti-drone, dislocat în România și Polonia: „Vor fi drone contra drone”. Cum funcționează arma de ultimă generație

În această fotografie realizată dintr-un material video distribuit de serviciul de presă al Ministerului rus al Apărării, luni, 18 august 2025, un soldat rus lansează o dronă într-o locație neprecizată din Ucraina (imagine ilustrativă). Foto: Serviciul de presă al Ministerului rus al Apărării / AP / Profimedia

România și Polonia vor instala un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, după incursiunile recente în spațiul aerian al NATO, au declarat pentru Associated Press oficiali militari ai alianței.

Este vorba despre sistemul american Merops, suficient de compact încât să poată fi montat în spatele unei camionete de dimensiuni medii și care folosește inteligență artificială pentru a identifica și intercepta drone chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau sistemele electronice sunt bruiate.

Desfășurarea are loc pe fondul retragerii parțiale a trupelor americane din România și din alte trei țări.

Sistemul va fi folosit și de Danemarca, într-un efort coordonat al NATO de întărire a apărării pe flancul estic.

Potrivit oficialilor citați, obiectivul este ca granița estică a NATO, din Norvegia până în Turcia, să fie atât de bine echipată încât Rusia să fie descurajată să mai încerce astfel de zboruri sau incursiuni.

„Este mult mai ieftin decât să trimiți un F-35 în aer”

Nevoia pentru o astfel de tehnologie a devenit urgentă după ce, la începutul lunii septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând avioane militare, fiecare valorând milioane de dolari, să fie trimise în misiune pentru a intercepta aparate care costă doar zeci de mii de dolari.

Câteva zile mai târziu, țara noastră a raportat o incursiune similară. De asemenea, drone suspecte au determinat închiderea temporară a aeroporturilor din Copenhaga, München, Berlin și Bruxelles. Au fost observate zboruri neidentificate și în apropierea unor baze militare din Belgia și Danemarca.

Deși originea dronelor nu a putut fi întotdeauna atribuită Rusiei sau legată direct de războiul din Ucraina, nevoia urgentă de a consolida sistemele de apărare este evidentă. Un război prelungit al dronelor, sau un conflict pe scară largă, precum cel din Ucraina, ar epuiza rapid bugetele occidentale și stocurile limitate de rachete, notează sursa citată.

„Ceea ce oferă acest sistem este o detecție extrem de precisă. Poate localiza dronele și le poate neutraliza la un cost redus… Este mult mai ieftin decât să trimiți un F-35 în aer ca să le doboare cu o rachetă”, a declarat colonelul Mark McLellan, adjunctul șefului de operațiuni al Comandamentului Terestru Aliat al NATO.

Cum funcționează sistemul american Merops

Dronele zboară la altitudini joase și cu viteză redusă, ceea ce le face dificil de detectat de radarele calibrate pentru rachete de mare viteză. În unele cazuri, ele pot fi confundate cu păsări sau avioane. Sistemul Merops, au explicat oficiali ai NATO, este conceput tocmai pentru a acoperi aceste puncte oarbe.

„Merops, practic, trimite drone împotriva dronelor”, a declarat colonelul Mark McLellan, precizând că sistemul poate fie să tragă direct asupra unei drone inamice, fie să transmită informațiile necesare forțelor terestre sau aeriene, care o pot doborî.

Sistemul oferă comandanților „un interval de timp suficient pentru a evalua amenințarea și a decide dacă se impune sau nu o acțiune de foc”, a explicat generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului de operațiuni al Comandamentului Terestru Aliat al NATO.

Potrivit acestuia, Merops poate fi folosit atât pentru protejarea infrastructurii critice, cum ar fi aeroporturile, cât și a trupelor aflate în mișcare într-o zonă de luptă. NATO a început deja instalarea primelor sisteme de-a lungul granițelor Poloniei și României, iar Danemarca a decis, la rândul ei, să achiziționeze tehnologia.

Fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, a investit în Merops, însă atât el, cât și compania au preferat să păstreze un profil discret și au refuzat solicitările de interviuri. Oficialii din Polonia și România au refuzat, de asemenea, să comenteze public.

Merops este un sistem nou de care nu s-a mai auzit public până acum.

La conferința de presă de săptămâna trecută de la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN) în care a anunțat oficial retragerea parțială a trupelor americane din țara noastră, Moșteanu a spus că SUA au donat României un sistem nou anti-drone, dar nu a oferit alte detalii.

O nouă generație de apărare

Incursiunile rusești au atras atenția Europei asupra necesității de a dezvolta noi forme de apărare, adaptate unui tip de război care evoluează rapid. Sistemul Merops este doar unul dintre numeroasele echipamente de care armatele europene vor avea nevoie pentru a înclina balanța unui eventual „război al dronelor” în favoarea NATO.

Companiile europene dezvoltă în prezent tehnologii similare, inclusiv sisteme „dronă contra dronă”, precum Merops, și rachete antidronă, în timp ce statele membre ale Uniunii Europene au convenit să colaboreze pentru construirea unui „zid de drone” la frontiera estică a blocului comunitar.

La rândul lor, liderii militari americani din Europa susțin crearea unei așa-numite „Linii de descurajare a flancului estic”, o zonă de apărare stratificată de-a lungul graniței NATO.

Generalul Chris Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa și șef al Comandamentului Terestru Aliat al NATO, a declarat în iulie că își dorește crearea unei rețele de senzori și a unui sistem de comandă și control care să poată funcționa cu aproape orice tip de echipament disponibil, permițând înlocuirea și actualizarea sistemelor pe măsură ce acestea devin depășite sau sunt modernizate.

Rusia are serviciu militar obligatoriu și o armată numeroasă, ceea ce îi oferă un avantaj de forță imediat disponibilă la granițele cu NATO. Alianța trebuie să compenseze acest avantaj prin tehnologii care să-i întărească capacitatea de apărare, a declarat generalul Chris Donahue.

Sistemul Merops reprezintă prima etapă din acest proces, care ar urma să se desfășoare pe o perioadă de doi până la cinci ani, a precizat generalul de brigadă Thomas Lowin.

Războiul din Ucraina, teren de testare pentru dezvoltarea dronelor

Incursiunile cu drone și tensiunile de pe flancul estic al NATO își au originea în războiul declanșat de Rusia în Ucraina, care se apropie de finalul celui de-al patrulea an. Conflictul a devenit un teren de testare pentru dezvoltarea dronelor, transformând frontul într-un laborator pentru tehnologii militare care își găsesc acum aplicații și în alte părți ale Europei.

Sistemul Merops a fost ales tocmai pentru că a fost utilizat cu succes în Ucraina. „Dacă ceva nu funcționează acolo, probabil nu merită achiziționat”, a explicat generalul de brigadă Thomas Lowin.

Dronele evoluează rapid, iar fiecare nou tip necesită un răspuns diferit. Provocarea este să identifici amenințarea și să găsești aproape imediat o modalitate de a o neutraliza, a spus generalul de brigadă Zacarias Hernandez, adjunctul șefului pentru planificare al Comandamentului Terestru Aliat al NATO. Acest lucru presupune cicluri de producție extrem de rapide, de la proiectare până pe câmpul de luptă, în doar câteva săptămâni.

Între timp, Rusia produce în masă drone de atac, echipate cu camere, motoare cu reacție și antene avansate anti-bruiaj. Și ea a fost nevoită să se adapteze, a recunoscut chiar președintele Vladimir Putin la începutul lunii octombrie.

Vorbind despre eșecurile inițiale ale armatei ruse în Ucraina, Putin a admis public că „existau domenii întregi în care cunoștințele noastre pur și simplu nu existau”, susținând însă că Rusia este acum capabilă să implementeze tehnologii avansate „în doar câteva zile”.

Ucraina, NATO și Rusia se află astfel într-un joc tehnologic de-a șoarecele și pisica, au sugerat oficialii NATO. „Vedem ce face Rusia în Ucraina”, a spus Hernandez. „Trebuie să fim pregătiți pentru asta.”