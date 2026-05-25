Sistemul GPS al avionului militar în care se afla Radu Miruță a fost bruiat în Lituania: „Am verificat şi a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni seară, că avionul cu care s-a deplasat recent în Lituania a avut semnalul GPS bruiat, însă, fiind o aeronavă militară, a avut sisteme anti-bruiaj, care au fost activate, notează News.ro.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul, fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj militare, dar, da, am verificat şi a fost bruiaj foarte puternic, nu bruiaj”, a spus Radu Miruță la TVR Info.

Acesta a precizat că piloţii au activat sistemul militar de navigaţie şi au luat măsuri de protecţie.

„Ne-am uitat unde ar putea fi poziţionat avionul, după informaţiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuţie cu piloţii, acolo, în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a explicat Radu Miruţă.

Ministrul Apărării a adăugat că, probabil, majoritatea aeronavelor care trec prin zona respectivă se confruntă cu aceeaşi problemă:

„Nu ştiu cât de bine ar suna ştirea, vă spun că a fost bruiat semnalul GPS în zona în care a trecut şi avionul în care eram eu, cum probabil că s-a întâmplat şi pentru alte avioane care au trecut pe acolo. Dar, da, avionul în care am zburat a fost afectat de aşa ceva, dar am avut măsuri tehnice de rezervă”,a punctat Radu Miruță.

Avionul Forţelor Aeriene Regale, care îl transporta săptămâna aceasta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a avut semnalul GPS bruiat în timpul unui zbor în apropierea frontierei ruse, în timp ce se întorcea din Estonia, potrivit The Times.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au aflat vineri, 22 mai, în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania.

Anul trecut, un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze cu întârziere. Pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice.