Site din România, nominalizat la un important premiu european de inovație digitală

Digiday Media Awards Europe se ocupă cu “recunoașterea companiilor, inițiativelor și tehnologiilor care modernizează peisajul media european”. GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews s-a calificat în două finale europene la Digiday Media Awards, eveniment prestigios al industriei de media.

Printre câștigătorii recenți la Digiday Media Awards s-au numărat branduri de presă precum CNN, Politico, Discovery, Wall Street Journal, Hearst, VG, Sky News, Bloomberg.

Lansat în iunie 2024, GOLAZO.ro a fost selectat în finalele europene a două categorii diferite:

Best Digital Product Innovation . Aici se premiază “produsul digital care a îmbunătățit semnificativ experiența de utilizare a cititorilor și a ridicat standardele de content”.

. Aici se premiază “produsul digital care a îmbunătățit semnificativ experiența de utilizare a cititorilor și a ridicat standardele de content”. Most Innovative Publisher. Aici, juriul scoate în față “redacțiile care dau dovadă de o abordare originală, creativitate și excelență în abordarea fenomenului media”.

Criteriile luate în calcul pentru selectarea finaliștilor și, ulterior, a câștigătorilor sunt: inovația, creativitatea, valoarea pentru useri și rezultatele.

În acest an, au luptat ca să ajungă în finală atât companii (Coca Cola), cât și instituții de presă (Financial Times, New York Times). În afara acestora și a siteului românesc GOLAZO.ro, în finale regăsim publisheri, companii sau branduri precum The Telegraph, Daily Mail, Uber, Coca Cola, UEFA, Outbrain sau Sky.

Digiday Media Awards este competiția dedicată invoării, organizată de unul dintre cei mai importanți publisheri mondiali de digital media și organizator al mai multor conferințe și summit-uri în industrie.

Câștigătorii Digiday Media Awards Europe 2024 vor fi anunțați pe 28 ianuarie.

Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro. Sursa foto: Pagina de Media

“Suntem mândri că, la doar câteva luni de la lansarea GOLAZO.ro, primim deja aprecierea unor specialiști care analizează întreg peisajul media european și mondial. Prin efortul colegilor mei, GOLAZO.ro este o platformă care respiră modernism şi anvergură. Povestim sportul cu pasiune și curaj, iar cititorii noștri au acces la un site dinamic, spectaculos şi inovator”, a declarat Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro, pentru Pagina de Media.