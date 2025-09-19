Site-ul Cotidianul îşi schimbă proprietarul după ce Cornel Nistorescu l-a vândut. Cine îl deține acum

Cornel Nistorescu. Eveniment de presa organizat de reprezentantii ASTRA Vagoane Calatori pentru demonstrarea calitatilor tramvaiului livrat STB, in Bucuresti, 10 noiembrie 2022. Inquam Photos / Octav Ganea

Site-ul Cotidianul.ro, deţinut de Cornel Nistorescu, îşi schimbă proprietarul după 15 ani. Publicaţia online trece în portofoliul grupului Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Achiziția a fost confirmată de Orlando Nicoară.

„Am finalizat achizitia Cotidianul ro, pe care l-am cumparat de la Cornel Nistorescu. Este una dintre tranzactiile de care scriam acum doua luni. Domnul Nistorescu va continua sa scrie editoriale. Avem deja un nou redactor sef si vom detalia planurile in zilele urmatoare. Anul viitor se implinesc 35 de ani de cand Ion Ratiu a lansat publicatia”, a anunțat, vineri, omul de afaceri din media Orlando Nicoară, pe pagina sa de Facebook.

Orlando Nicoară, directorul Clever EAD, a condus din 2011 până în 2014 Mediafax Group. Din 2015, el a contribuit la lansarea unor publicații precum Profit.ro, News.ro, Life.ro.

O istorie de peste 15 ani

Jurnalistul Cornel Nistorescu nu se desparte definitiv de Cotidianul. Ziaristul va continua să scrie la publicaţia online de care s-a ocupat în ultimii 15 ani.

El a preluat site-ul Cotidianul.ro sub licenţă în februarie 2010. Licenţa site-ului a fost cumpărată prin Casa Serafim, companie deţinută de jurnalist. Câteva luni mai târziu site-ul publicaţiei tipărite Cotidianul era relansat. În primăvara lui 2015, Cornel Nistorescu a cumpărat şi marca pentru ediţia de print Cotidianul.

Cornel Nistorescu a declarat pentru Pagina de Media că nu are niciun comentariu pe subiectul vânzării site-ului.