„Situația este gravă”. Donald Tusk acuză „o provocare la scară largă” din partea Moscovei, după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian

Șeful guvernului de la Varșovia a sugerat miercuri dimineață că incursiunea dronelor rusești în Polonia nu a fost accidentală și a acuzat „o provocare” din partea Moscovei, scrie Reuters.

Polonia este pregătită să reacționeze la orice atacuri sau provocări, a declarat premierul polonez după ce țara a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac pe scară largă în vestul Ucrainei.

„Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte”, a anunțat Donald Tusk.

„Avem de-a face cu o provocare la scară largă. Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația este gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii”, a spus șeful guvernului de la Varșovia.

Premierul polonez a anunțat că discuțiile cu NATO sunt în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al NATO a anunțat la rândul său că Alianța se consultă îndeaproape cu Polonia.

Șeful NATO, Mark Rutte, „este în contact cu conducerea poloneză”, a spus purtătorul de cuvânt.

10 drone urmărite

Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”.

„Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat el pe X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.

„Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutările și eforturile de localizare a potențialelor locuri de prăbușire ale acestor obiecte sunt în curs de desfășurare”, a mai transmis comandamentul într-un comunicat.

„Act de agresiune”

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Polonia l-a informat pe secretarul general al NATO despre acțiunile întreprinse de țară cu privire la obiectele care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat miercuri prim-ministrul Donald Tusk.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunțat că Tusk a convoacat o ședință de urgență a Executivului de la Varșovia pentru ora 08:00, ora locală (ora 9, ora României).