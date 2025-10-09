Situația în țară după 48 de ore de ploi și vijelii. Pompierii au intervenit în zeci de localități / Persoane evacuate preventiv și un drum închis în județul Constanța

Fotigrafie cu caracter ilustrativ. Urmari ale unei furtuni petrecute în Bucuresti pe 9 iunie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat, joi, că 110 localităţi din 22 de judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor abundente din ultimele 48 de ore.

Nouă persoane care au fost evacuate preventiv din două localităţi Siliştea şi Sinoe din judeţul Constanţa rămân în continuare la rude din cauza apelor, a anunțat IGSU joi, care a prezentat situaţia actualizată a urmărilor fenomenelor meteorologice care au avut loc în ţară în ultimele două zile.

De asemenea, circulaţia rutieră este închisă pe DN 2A în judeţul Constanţa şi se desfăşoară cu dificultate pe DJ 222 A în judeţul Tulcea.

Reprezentanţii IGSU au menţionat și că au fost reluate manevrele în porturile din judeţul Constanţa şi că nu mai sunt întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Fenomemele meteorologice din ultimele 48 de ore au produse efecte în 110 localităţi din 22 de judeţe. În această perioadă forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuinţe, un operator economic, cinci instituţii publice), nouă anexe gospodăreşti, 189 curţi, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 20 imobile şi degajarea a 129 copaci şi a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

„Forţele de intervenţie sunt pregătite în orice moment să sprijine şi să gestioneze prompt orice situaţii de urgenţă, inclusiv cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Recomandăm populaţiei să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităţilor şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor riscuri iminente”, au transmis reprezentanţii IGSU.