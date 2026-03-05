Situația la zi a românilor blocați în Orientul Mijlociu. Câți cetățeni au fost aduși în țară de către MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că 490 de persoane au fost repatriate din Israel și Palestina, iar 750 de români au reușit să se întoarcă din Emiratele Arabe Unite cu zboruri ale liniilor comerciale. MAE a organizat un zbor din Muscat, capitala Omanului, și se fac demersuri pentru o altă cursă care să plece din Riad, Arabia Saudită.

Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe a reușit să aducă în țară 490 de cetățeni români din Israel și Palestina, care solicitaseră asistență consulară:

„318 cetățeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj (două curse TAROM). Aceștia au beneficiat de asistență consulară din partea reprezentanților Ambasadei României din Cairo: asigurarea, prin echipă consulară mobilă, a însoțirii grupului de la punctul de frontieră Taba până la Cairo, facilitarea în identificarea cazării în Cairo și asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare.

Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetățeni români și 2 cetățeni ai Republicii Moldova, a revenit în țară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care și-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-București. Asistența consulară a constat în: echipe consulare mobile de la Consulatul din Haifa, Ambasada din Tel Aviv sprijin însoțire cetățeni până la PTF Taba și ulterior sprijin de către o echipă consulară mobilă Ambasada din Cairo pentru facilitare trecere frontieră și facilitare proceduri de îmbarcare.

Patru cetățeni români au revenit în țară din Regatul Hașemit al Iordaniei prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autoritățile din Republica Slovacia. Reprezentanții Ambasadei României la Amman, cât și ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autoritățile slovace pentru coordonare și sprijin în timp real, în vederea acordării asistenței și protecției consulare.

La acest moment, continuă discuțiile în vederea facilitării unor alte curse, cu sprijinul Hello Jets, pe aceeași rută, în funcție de nevoile identificate de AR Tel Aviv și CG Haifa (la acest moment, avem în atenție aproximativ 60 de cetățeni, care au refuzat soluțiile propuse până acum).”

Zbor din Muscat pentru cei blocați în Emirate

Pe 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecție civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat – București. Totodată, s-a făcut o solicitare, în sistemul european de protecție civilă pentru 5 zboruri (1000 de cetățeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat – București/România.

MAE precizează că zborul de la Muscat prin EUCPM este programat pentru vineri, la ora locală 05.00. 70% din capacitatea de zbor a aeronavei, reprezentând 126 locuri, este alocată cetățenilor români, iar 30%, reprezentând 54 de locuri, este rezervată altor state membre UE.

Din capitala Omanului vor pleca români blocați în Muscat, precum și în Abu Dhabi și Dubai, aceștia in urmă venind cu autocare în care se vor afla și echipe consulare ale MAE. Ambasada de la Muscat încă lucrează la stabilirea listei, în funcție de unele criterii de prioritate: grupuri de copii fără părinți, femei gravide și cazuri medicale.

„În același timp, sunt discuții pentru securizarea unei soluții cu tranzit terestru dintre Qatar spre Arabia Saudită, în vederea facilitării unui zbor Riad-București pentru cei aproximativ 370 de cetățeni blocați în Doha. Suplimentar, la acest moment, AR Doha sprijină cetățenii români care se află în imposibilitatea de a-și mai susține financiar cazarea în Qatar”, precizează Ministerul.

Alți 16 români vor veni în țară, în cursul acestei zile, cu un zbor asigurat de Cehia, fiind vorba de un avion care pleacă din Amman, Iordania. Din Emiratele Arabe Unite au revenit în țară pe linii comerciale aproximativ 750 de cetățeni români, însă MAE precizează că nu sunt informații confirmate oficial. Astăzi, alți 120 de români ar putea pleca din Emirate, tot cu linii comerciale.

Potrivit datelor centralizate până la finele zilei de miercuri, reprezentanțele diplomatice au înregistrat 4.200 de solicitări de asistență consultară, după cum urmează:

Israel 60

Qatar aprox. 370

EAU aprox. 3.000 – se lucrează la actualizarea numărului în funcție de cei care au revenit deja în România prin zboruri organizate de agenții/companii aeriene și cei care vor fi evacuați prin zborul de mâine cu HiSky din Muscat

Arabia Saudită – aproximativ 100

Liban – aprox. 150

Oman – aprox. 100

Kuweit – aprox. 250 din care 100 interesați să revină în țară imediat în perioada următoare

Iran – 8

Irak – 2

Iordania – aproximativ 150.

„În același timp, la nivelul cetățenilor afectați de perturbarea zborurilor și blocați în emisfera estică, avem aproximativ 800 de solicitări de asistență”, precizează MAE.