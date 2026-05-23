Linia 5 de tramvai din București, recent redată în circulație după un complicat proces de reabilitare, are în acest moment toate componentele unui eșec de infrastructură.

Acest traseu este esențial deoarece conectează polii de birouri din oraș, asigurând o: legătură directă și rapidă între zona rezidențială din nord (Băneasa) și marile hub-uri de afaceri din zonele Barbu Văcărescu și Dimitrie Pompeiu. Iar fluxul de călător pe care îl preia “Tramvaiul Corporatiștilor” este uriaș.

Dar, în acest moment, traseul se confruntă cu blocaje mari și aproape zilnice din cauză că șinele nu sunt delimitate,, tramvaiele sunt frecvent blocate de mașinile care circulă și pe calea de rulare.

O soluție ar fi montarea așa-numiților stâlpișori, dar primarul general al Capitalei a declarat, recent, că e criză de mici soldăței galbeni; au fost comandați din China, dar au rămas blocați în strâmtoarea Ormuz.

Până ajung stâlpișorii la București, linia 5 rămâne traseul aproape zilnic blocat.