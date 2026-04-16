Situație de urgență la Spitalul Pantelimon din Capitală, după ce a picat instalaţia de oxigen. Defecțiunea, provocată de o mână criminală. Anunțul Poliției

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti a fost nefuncțională timp de mai multe ore, joi seară, din cauza unei defecțiuni, personalul medical fiind nevoit să oxigeneze manual pacienţii. La unitatea medicală a fost trimisă o autospecială a ISU cu rezerve de oxigen. Potrivit Poliției Capitalei, defecțiunea s-a produs după ce o persoană necunoscută a sărit gardul spitalului, a distrus compenente ale instalaţiei şi a sustras o ţeavă şi un robinet.

Potrivit ISU, defecțiunea tehnică a fost remediată în urma cu câteva minute.

După ce sistemul de alimentare cu oxigen a cedat, joi seară, la Spitalul Pantelimon din Capitală, personalul medical a fost nevoit să asigure manual oxigenarea pacienților şi a solicitat ajutorul pompierilor. Totodată, a fost sesizată Poliția.

Reprezentanții Ministerului Sănătăţii au precizat pentru HotNews că la Spitalul Pantelimon a fost trimisă o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), cu mai multe rezerve de oxigen.

„A fost direcţionată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l și 7/5l)”, au spus oficialii Ministerului Sănătăţii, asigurând că defecțiunea tehnică va fi remediată destul de repede.

La rândul său, managerului spitalului a transmis că pacienții nu au fost afectați.

Potrivit informațiilor furnizate de surse judiciare, defecțiunea a fost provocată o mână criminală. Mai exact, o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului și a furat componente ale instalației de oxigen.

Poliția Capitalei: A fost sustrasă o țeavă și un robinet

Poliția Capitalei a anunțat într-un comunicat oficial că joi, în jurul orei 19.30, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol”, precizează Poliția.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului”, explică Poliția Capitalei în comunicat.

Persoana nu a fost încă prinsă, fiind demarate cercetări.

„În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menționăm că în acest moment activitățile sunt în dinamică”, a mai transmis Poliția.