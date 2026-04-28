Skivo Madi a testat seria REDMI Note 15: Pentru mine, „rezistent ca un Titan” e mai mult o provocare personală

Mădălina Cazacu aka Skivo, este una dintre prezențele fresh din zona de tech & lifestyle din România. Creatoarea de conținut reușește să aducă gadgeturile și cele mai recente lansări tech mai aproape de înțelesul unei generații mereu conectate la tehnologie. Cu un stil autentic, natural și direct, Skivo îmbină contentul despre tehnologie cu pasiunea pentru adrenalină, datorită sportului pe care îl practică în lumea enduro. Fie că testează cele mai noi device-uri sau că se aventurează pe trasee dificile pe două roți, Skivo și-a construit followshipul în jurul ideii de explorare, curaj și depășirea limitelor atât în mediul online, cât și offline.

Cum ți-ai descoperit dragostea și interesul pentru sport și creare de conținut?

Primul meu contact cu sportul a avut loc la vârsta de 3 ani, când părinții mei au decis să mă pună pe schiuri. Ei nu știau să schieze, așa că am fost învățată de unchiul meu, de prieteni de-ai lor sau de alți oameni care veneau în vizită iarna. Locuiam în Azuga într-o comunitate mică, ai mei au avut mereu încredere să mă lase și singură cu telescaunul, așa că de la o vârstă fragedă am experimentat acest tip de independență și responsabilitate. Știam că trebuie să stau cuminte în telescaun, să nu mă mișc, să ridic bara de siguranță la debarcare și să ajung înapoi la baza pârtiei, fără să mă abat de la traseu.Am multe amintiri frumoase din perioada aceea! Îmi amintesc cum îmi alegeam câte o persoană aleatorie de pe pârtie și mă luam la întrecere cu ea, doar ca să văd dacă pot ajunge înainte jos.

Câțiva ani mai târziu mi-am luat licența de instructor de schi, iar acesta a fost primul meu job oficial pe timp de iarnă. Așa mi-am câștigat banii de buzunar până la finalul liceului, când am plecat la facultate și nu am mai avut timp să continui.

Am mai făcut sală ocazional, iar în 2020, când l-am cunoscut pe soțul meu, Jonathan, am avut primul contact cu lumea mountainbikingului și a snowboardingului. Mi s-a părut interesant să îmi documentez procesul de învățare pe YouTube și să le ofer curaj urmăritorilor mei să încerce lucruri noi.

În același timp, mi-a plăcut enorm să combin aceste două lumi: sportul și crearea de conținut.

Citește continuarea articolului pe Smartliving.ro

Articol susținut de Xiaomi