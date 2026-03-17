„Slab în materie de securitate”. Trump îl ironizează pe șeful de la contraterorism care a demisionat din cauza războiului din Iran

Președintele american Donald Trump a afirmat marți că este un „lucru bun” faptul că Joseph Kent, un înalt funcționar din serviciile de informații ale SUA, a demisionat din cauza obiecțiilor lui față de războiul cu Iranul, scriu Reuters, CNN și Sky News.

Șeful Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA a demisionat marți, afirmând că Teheranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite.

Trump l-a ridiculizat pe Kent, spunând că, deși „întotdeauna” l-a considerat pe Joe Kent un „tip de treabă”, acesta era „slab în materie de securitate”.

„Când cineva lucrează cu noi și spune că nu crede că Iranul este o amenințare – nu vrem astfel de oameni”, le-a spus Trump reporterilor, în Biroul Oval de la Casa Albă. „Nu sunt oameni deștepți, nu sunt oameni cu experiență, Iranul era o amenințare enormă”, a adăugat președintele american.

„Când am citit declarația, mi-am dat seama că e bine că a plecat, pentru că a spus că Iranul nu era o amenințare”, a continuat Trump.

„Iranul era o amenințare, toate țările și-au dat seama ce amenințare reprezenta Iranul; întrebarea este dacă au vrut sau nu să ia măsuri în acest sens”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Reacția lui Trump a venit la câteva ore după ce Kent a demisionat din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, afirmând, într-o scrisoare de demisie publicată pe platforma de socializare X, că „nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în derulare cu Iranul”.

„Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby”, a mai scris Joseph Kent, în scrisoarea de demisie adresată lui Trump.

„Este un lucru bun că a plecat”, a punctat Trump despre demisia lui Kent, în cadrul declarațiilor făcute la Casa Albă.

Potrivit unor experți consultați de Reuters, ar fi necesară o amenințare iminentă pentru ca SUA să lanseze un război în conformitate cu legislația actuală.

Casa Albă și Oficiul directorului informațiilor naționale nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii după demisia lui Kent, iar oficiali din serviciile de informații au fost luați prin surprindere de veste.

Kent este apropiat de directoarea pentru informațiile naționale, Tulsi Gabbard, care nu a făcut declarații publice de la începutul războiului din Iran.