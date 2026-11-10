Slovacia protestează după ultimatumul Germaniei privind ajutorul financiar pentru Ucraina. „Șantaj!”, acuză Robert Fico

Guvernul de la Bratislava nu este mulțumit de poziția Germaniei, care a insistat să condiționeze negocierile privind următorul buget al Uniunii Europene de participarea unanimă a statelor membre la finanțarea Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că sprijinirea Ucrainei reprezintă o responsabilitate colectivă a Uniunii Europene și că ajutorul acordat Kievului nu poate fi redus.

Declarațiile publice ale lui Merz vin după o dezvăluire a cotidianului Financial Times, care a scris că Merz a amenințat că va bloca următorul buget pe șapte ani al UE, dacă statele membre nu vor fi de acord să contribuie, fiecare, la finanțarea Ucrainei.

Potrivit Financial Times, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, Merz a condiționat sprijinul Berlinului pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, spunând că toate cele 27 de state membre trebuie să împartă costul deficitului de finanțare al Ucrainei, în valoare de 70 de miliarde de euro, pentru anul 2027, precum și costul finanțării acesteia începând cu 2028.

„Un angajament colectiv prin care noi toți, fără excepție, să contribuim în mod echitabil la acoperirea acestui deficit este o condiție prealabilă esențială pentru rezolvarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare”, a scris el.

Ținte: Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia

Germania este cel mai mare contribuabil net al UE, iar aprobarea sa este indispensabilă pentru un buget care necesită toate cele 27 de semnături.

Merz îndreaptă acum această presiune asupra celor patru state membre care au declarat că nu vor plăti mai mult pentru Ucraina – Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia -, toate fiind beneficiare nete de fonduri europene.

„Acordarea acestui sprijin este o responsabilitate indivizibilă pe care o împărtășim cu toții”, a scris Merz, potrivit Kyiv Independent, care a avut acces la conținutul scrisorii.

„Asistența bilaterală acordată Ucrainei este distribuită inegal și asigurată în mare parte doar de câteva state membre”, a mai spus el.

Germania a acordat Ucrainei un total de 101 miliarde de euro de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022: aproximativ 43,3 miliarde de euro sub formă de sprijin civil și 57,6 miliarde de euro sub formă de ajutor militar până la 30 iunie 2026, conform cifrelor guvernului german.

Protestul lui Fico

Prim-ministrul slovac Robert Fico i-a răspuns marți lui Merz, pe care l-a acuzat de șantaj.

„Trebuie să răspundem la șantaj. Avem același drept de veto ca și cancelarul federal german”, a spus el.

Fico a criticat politica UE privind războiul din Ucraina, opunându-se ajutorului militar și menținând relații cordiale cu Rusia, chiar și în contextul în care alți lideri ai UE au izolat Moscova pentru invazia din 2022.

Prim-ministrul ceh Andrej Babis, alături de Fico, a afirmat că blocarea bugetului UE ar bloca și fondurile alocate Ucrainei.

Negocieri intense

UE negociază următorul său buget pe șapte ani, care va intra în vigoare începând cu 2028.

Demersul lui Merz a fost perceput ca o încercare de a folosi statutul Germaniei de cel mai mare contribuabil la buget pentru a exercita presiune asupra țărilor reticente să se angajeze la un sprijin suplimentar pentru Ucraina.

În decembrie anul trecut, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Slovacia, Republica Cehă și Ungaria au decis să nu participe la acest împrumut și au anunțat că nu vor lua parte la niciun alt împrumut viitor.