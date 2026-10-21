Slovacia va discuta săptămâna viitoare la Moscova despre aprovizionarea cu energie din Rusia, reluând un proces de cooperare suspendat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, acesta fiind cel mai recent semn al divergenței față de aliații săi din Uniunea Europeană și NATO, scrie miercuri Reuters.

Comisia interguvernamentală ruso-slovacă pentru cooperare economică, științifică și tehnică va ține o ședință la Moscova pe 26 octombrie, a anunțat marți seară Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei. Aceasta ar fi prima întâlnire de după asaltul armatei ruse asupra Ucrainei, început în 2022.

Întâlnirea se va concentra pe energie, inclusiv energia nucleară, precum și pe agricultură, mediu, sport și cultură, a precizat ministerul de la Bratislava.

Reluarea consultărilor pune la îndoială încetarea achizițiilor de gaz de către UE

Reluarea consultărilor vine în urma vizitelor repetate la Moscova ale prim-ministrului Robert Fico, inclusiv în luna mai a acestui an. Punctele de vedere ale lui Fico ies în evidență în mod constant în cadrul blocului cu 27 de state membre, mai ales după înfrângerea liderului maghiar prorus Viktor Orban în alegerile din aprilie.

„Tema fundamentală va fi energia și posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice”, a transmis ministerul slovac. „Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze naturale și continuarea aprovizionării cu petrol.”

Slovacia, care achiziționează petrol și gaze naturale din Rusia, ar trebui să-și suspende achizițiile de gaze naturale până la sfârșitul anului 2027, în conformitate cu un plan al UE de a priva Moscova de resursele financiare care îi finanțează războiul din Ucraina.

Ministerul a mai transmis că Slovacia, în dezvoltarea relațiilor cu Rusia, „își bazează în continuare abordarea pe calitatea sa de membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice și pe respectarea angajamentelor care decurg din această calitate”, dar că dorește să creeze un spațiu pentru dialog.

Reuters notează că Fico, un naționalist populist aflat la al patrulea mandat în funcția de prim-ministru al acestei țări din Europa Centrală, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei și a dat vina pe Ucraina pentru întreruperea aprovizionării de petrol către Slovacia la începutul acestui an, întrerupere pe care Kievul a atribuit-o atacurilor rusești.

Fico a suspendat ajutorul militar acordat Ucrainei de către Slovacia, dar exporturile de muniție și echipament militar continuă pe baze comerciale, inclusiv din partea unor companii deținute de stat.

Fico a spus că ar prefera ca Slovacia să fie neutră, mai degrabă decât membră a NATO, și a afirmat că nu dorește ca soldații slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanșat de clauza de apărare reciprocă a NATO.

El a mai afirmat că Occidentul ar putea provoca o confruntare cu Rusia, în timp ce agențiile de informații occidentale au spus că acțiunile Occidentului sunt pur defensive și au avertizat asupra unei potențiale escaladări din partea Moscovei.