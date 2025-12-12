Snoop Dogg, numit antrenor onorific al SUA pentru Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 / „Dacă pot contribui cu puţină dragoste”

Snoop Dogg asistă la un meci de fotbal american din NFL, 9 noiembrie 2025. Credit line: Jessie Alcheh / AP / Profimedia

Rapperul Snoop Dogg va prelua „un rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara terenului de joc”, a anunțat joi Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite.

Artistul în vârstă de 54 de ani a fost numit „antrenor onorific” al echipei SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026.

USOPC a declarat joi că „antrenorul Snoop” va face parte din „echipa din spatele echipei” – personalul, antrenorii, experţii medicali, administratorii şi partenerii care susţin sportivii în cursa lor pentru medalii în Italia.

„Sportivii echipei SUA sunt adevăraţii vedete – eu sunt aici doar pentru a-i încuraja, a-i motiva şi poate a le împărtăşi puţin din înţelepciunea mea”, a declarat Snoop într-un comunicat. „Această echipă reprezintă tot ce este mai bun în sport: talent, pasiune şi determinare. Dacă pot contribui cu puţină dragoste şi motivaţie în plus, pentru mine este o victorie.”

Directorul executiv al USOPC, Sarah Hirshland, a declarat că prima întâlnire a lui Snoop cu sportivii echipei SUA a semănat mai puţin cu un parteneriat corporativ şi mai mult cu o întâlnire în vestiar.

„Din momentul în care Snoop i-a întâlnit pe sportivii echipei SUA, s-a creat o legătură instantanee – respect reciproc, curiozitate sinceră şi multe râsete”, a spus ea. „Entuziasmul său pentru Mişcarea Olimpică şi Paralimpică este contagios şi suntem încântaţi să-l întâmpinăm oficial ca membru al echipei din spatele echipei.”

Snoop Dogg a avut o prezență importantă pentru SUA în timpul Jocurilor de vară de la Paris de anul trecut, fiind corespondent special pentru transmisiunile olimpice ale postului de televiziune NBC. El a participat și la ceremonia de predare a ștafetei pentru Los Angeles 2028.

Rapperul are o lungă istorie în sportul de masă prin Snoop Youth Football League, care, potrivit USOPC, a sprijinit peste 15.000 de tineri sportivi, inclusiv tineri cu dizabilităţi.