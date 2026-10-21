SNOOP: Doi strategi ai lui Netanyahu, în spatele mesajelor AUR: o scurgere de informații arată cum pregătesc comunicarea partidului 

Srulik Einhorn și Jonatan Urich, doi consilieri ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, vizați de anchete penale în Israel, sunt implicați în comunicarea politică a AUR, scrie site-ul de investigații Snoop.

În ultimele zile, presa israeliană a scris despre scurgerea unor mesaje de WhatsApp ale lui Jonatan Urich, colaborator apropiat și consilier de comunicare al lui Netanyahu. Informațiile vin în contextul alegerilor parlamentare din Israel, de pe 27 octombrie.

Scurgerea de mesaje

Printre miile de mesaje ajunse în spațiul public sunt și conversații recente despre strategia politică și redactarea mesajelor de comunicare ale AUR. Reprezentanții partidului AUR nu au răspuns până la publicare solicitărilor Snoop de a comenta informațiile.

Discuțiile despre AUR și programarea unei întâlniri cu George Simion au loc între Jonatan Urich și Srulik Einhorn, la rândul lui consultant politic israelian apropiat de Netanyahu.

Conform publicației Haaretz, Urich a folosit sistemul de inteligență artificială Claude pentru a crea un instrument de monitorizare a presei, al cărui cod l-a publicat pe GitHub, o platformă folosită de programatori. În acest proces, a lăsat neprotejat accesul la mesajele din contul său personal de WhatsApp.

Urich nu a răspuns public întrebărilor presei israeliene, dar, prin reprezentanții săi legali, a confirmat că telefonul i-a fost compromis. Apoi, a amenințat că va da în judecată pe oricine distribuie sau publică mesajele sale private.

Site-ul independent Snoop a intrat în posesia acestor mesaje de Whatsapp – 18.900 de rânduri din care lipsesc însă mai multe informații relevante, după cum notează și Haaretz. Din analiza noastră reiese că cei doi consultanți, apropiați partidului Likud și premierului Netanyahu, au schimbat mesaje și cu privire la strategia de comunicare a partidului AUR.

Mesajele pentru AUR

Mesajele care vizează AUR încep în dimineața zilei de 31 august cu un document trimis de către Einhorn și intitulat „AUR – TEMELE ZILEI 31 AUGUST.docx”. La scurt timp, Urich dă undă verde cu un mesaj scurt: „Documentele sunt OK”.

În seara aceleiași zile, Einhorn revine cu ceea ce pare a fi o întreagă campanie de comunicare în limba română, împărțită în patru categorii – text postare, imagini social media, articol site și script video. „Așa plănuiesc să fac campania cu 120 de zile”, își anunță partenerul.

Mesajul principal este îndreptat împotriva președintelui Nicușor Dan și a liderilor coaliției de guvernare, însoțit de șapte variante vizuale în jurul sloganului „120 de zile fără Guvern”.

Variantele grafice gândite pentru social media speculau teme sensibile precum blocarea Legii salarizării, pierderea fondurilor europene și incertitudinea pentru

profesori și medici.

Einhorn recomandă să nu se folosească imaginea președintelui AUR, George Simion: „Nu aș folosi imaginea lui George. Pentru că oamenii ne acuză că am dat jos guvernul și nu l-am înlocuit cu altul”.

Sincronizarea dintre mesajele gândite de Srulik Einhorn și aprobate de Jonatan Urich și comunicate partidului a devenit evidentă începând cu data de 2 septembrie.

Snoop a identificat mai multe idei și mesaje din chat-ul celor doi israelieni distribuite pe canalele oficiale de social media ale partidului și pe conturile personale ale politicienilor AUR.

Una dintre postări a fost făcută chiar pe pagina de Facebook a partidului.

O altă postare inspirată de echipa israeliană a apărut tot pe 2 septembrie pe contul de Facebook al lui Ștefan Avrămescu, deputat și purtător de cuvânt al AUR:

Consultanții israelieni

Yisrael „Srulik” Einhorn (46 de ani), descris de The Jerusalem Post „creierul strategiei din spatele succesului lui Netanyahu”, este unul dintre cei mai renumiți consultanți politici, cu o vastă expertiză în campanii electorale și gestionarea situațiilor de criză. Timp de patru ani a fost consilierul strategic al lui Benjamin Netanyahu și a contribuit decisiv la strategia de comunicare care a facilitat revenirea acestuia în funcția de premier al Israelului, în noiembrie 2022.

Jonatan Urich‎ (37 de ani) este consilierul strategic al lui Netanyahu din 2015 și fost purtător de cuvânt al premierului israelian, dar și al partidului Likud. Ulrich este descris de The New Yorker ca persoana către care Netanyahu dă „primul telefon dimineața și ultimul telefon seara”.

Cei doi lucrează în compania Perception Media. Este aceeași companie prin care s-a făcut contractul cu Moti Sender, consultantul israelian care a lucrat pentru Mircea Geoană în campania prezidențială din 2024, pentru 875.000 de euro, conform investigației Context.ro.

Consultanți israelieni de la aceeași companie au fost în România și la începutul anului 2024, pentru a pregăti strategia de comunicare politică pentru candidatul liberal la prezidențiale, Nicolae Ciucă. Conform surselor citate de HotNews, PNL a decis să meargă mai departe cu alți consultanți.

Scandalurile și dosarele

Srulik Einhorn și Jonatan Urich sunt implicați în trei dosare importante în Israel, dintre care două au legătură cu securitatea națională și operațiuni de influență în beneficiul Qatarului.

În prezent, Einhorn este stabilit în Belgrad, unde a lucrat în ultimii ani pentru fostul președinte sârb Aleksandar Vučić. Nu ar fi primul consultant al sârbului care îl consiliază și pe George Simion. Liderul AUR se arăta bucuros că Bogdan Marin, consultant care a lucrat pentru premierul grec și pentru Vučić, îi era alături în campania din 2025. „A ajutat lideri importanți să câștige”, spunea Simion în studioul HotNews.

Pe numele lui Srulik Einhorn există însă un mandat de arestare, în Israel, într-un dosar care a pornit de la scandalul „Qatargate” sau „Bibileaks”, dezvăluit de jurnaliștii de la cotidianul israelian Haaretz, în 2024.

Autoritățile israeliene nu au reușit însă să-l aducă pe Einhorn din Serbia. Dar acesta ar fi călătorit în septembrie în România, să se întâlnească cu George Simion.

Pe 8 septembrie 2026, Shrulik Einhorn îi trimitea lui Jonatan Urich o întrebare scurtă: „Părerea ta despre Simion?”. În mesajul imediat următor, explica și miza: „Pe 14 ale lunii mă întâlnesc cu el și trebuie să mă pregătesc”.

În seara de 14 septembrie 2026, întâlnirea pe care Einhorn o pregătise cu George Simion părea să se împotmolească înainte de a avea loc, conform mesajelor ajunse în posesia Snoop. Consultantul israelian părea să fi ajuns la București, la Palatul Parlamentului, dar liderul AUR ezita să-l primească.

De ce nu voia George Simion să se vadă cu consilierul israelian și ce s-a întâmplat până la urmă află din Snoop.ro.