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Actualitate

Soarta cancelarului Merz, incertă înaintea unui nou scrutin regional în Germania unde extrema dreaptă AfD speră să câștige

Adrian Cochino
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Supraviețuirea politică a cancelarului german Friedrich Merz este sub semnul întrebării înainte de alegerile de duminică din landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde partidul AfD este din nou în avantaj, deși cu șanse mult mai mici de a ajunge la guvernarea regională. Speranțele lui Merz stau, paradoxal, și în succesul stângii.

După triumful de la alegerile din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” (AfD) este din nou în cărți pentru a ocupa primul loc la scrutinul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, care va avea loc duminica aceasta, în aceeași zi cu alegerile din capitala Berlin.