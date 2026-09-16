Soarta cancelarului Merz, incertă înaintea unui nou scrutin regional în Germania unde extrema dreaptă AfD speră să câștige

După triumful de la alegerile din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt , partidul de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” (AfD) este din nou în cărți pentru a ocupa primul loc la scrutinul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, care va avea loc duminica aceasta, în aceeași zi cu alegerile din capitala Berlin.

Supraviețuirea politică a cancelarului german Friedrich Merz este sub semnul întrebării înainte de alegerile de duminică din landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară, unde partidul AfD este din nou în avantaj, deși cu șanse mult mai mici de a ajunge la guvernarea regională. Speranțele lui Merz stau, paradoxal, și în succesul stângii.

Prima victorie a AfD într-un scrutin regional, cu aproape 44%, un scor mai mult decât dublu în fața creștin-democraților (CDU) lui Friedrich Merz, a provocat un șoc în sistemul politic german, orientat spre consens, subliniind posibilitatea unei victorii a extremei drepte la următoarele alegeri federale, programate pentru 2029.

Pentru cancelar, extrem de nepopular la nivel național, veștile sunt în cel mai bun proaste – în cel mai rău caz, dezastruoase.

Sondajele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, diferența AfD față de celelalte partide e mai mică.

Cel mai recent sondaj realizat de institutul INSA plasează AfD la 37%, cu puțin înaintea social-democraților (SPD) creditați cu 35%, a stângii radicale (Die Linke) care are 10% și a Verzilor, cotați cu 5%.

Creștin-democrații lui Merz (CDU) ar aduna doar 7%.

Paradoxal, speranțele lui Merz de a împiedica AfD să ajungă la putere se bazează în mare măsură pe popularitatea președintei social-democrate a landului, Manuela Schwesig, care conduce o coaliție cu Die Linke și a cărei popularitate personală depășește 60%.

Dacă aceste rezultate se vor confirma duminică, ar putea fi suficiente pentru o coaliție între SPD, Partidul Stângii și Verzi – dacă aceștia depășesc pragul de 5%.

„Este, în primul rând, marca Schwesig”, a declarat Wolfgang Muno, profesor de științe politice la Universitatea din Rostock, citat de Reuters.

El a spus că ea este „de departe cea mai cunoscută politiciană din land” și că a reușit să se distanțeze de guvernul lui Merz de la Berlin, unde SPD este partenerul minoritar de coaliție al CDU.

„Iar acest lucru este foarte bine primit aici, deoarece în ultimii ani s-a manifestat un sentiment anti-partid din ce în ce mai puternic”, a adăugat el.

Merz, sub nivelul apei

În puțin mai mult de un an de mandat, Merz a văzut cum cota sa de popularitate a scăzut până la 14% la nivel național și la valori de o singură cifră în landurile din est, pe măsură ce reformele promise nu au dat rezultate, incertitudinea economică s-a adâncit, iar încrederea alegătorilor în guvern s-a erodat.

CDU se îndreaptă deja spre cel mai slab rezultat electoral din istoria sa și riscă serios să nu reușească nici măcar să depășească pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament – ceea ce ar fi o veste dramatică.

De câteva săptămâni, presa germană speculează asupra viitorului lui Merz, alimentată de scurgeri de informații din interiorul propriului partid, existând acum așteptări generalizate că o altă victorie a extremei drepte i-ar putea costa funcția, dacă nu imediat, atunci în lunile următoare.

Susținere pentru Merz din partid

Deocamdată, liderii de vârf ai partidului conservator i-au acordat sprijinul, conștienți că înlocuirea sa ar pune în pericol întreaga agendă de reforme, fără a rezolva problemele economice de fond pe care guvernul său s-a străduit să le abordeze.

Opt președinți de land din CDU și-au exprimat sprijinul față de liderul aflat sub presiune într-o declarație comună emisă miercuri.

Prin această scrisoare, președinții de land încearcă să pună capăt speculațiilor privind demisia anticipată a lui Merz.

„Acum mai mult ca oricând, peisajul politic german are nevoie de stabilitate”, au scris aceștia, făcând referire la alegerile din Polonia, Italia, Spania, Grecia și Franța de anul viitor, ale căror rezultate sunt incerte.

Conservatorii lui Merz au convocat o ședință extraordinară pentru duminică, pentru a coordona răspunsul partidului la rezultatele alegerilor din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin și pentru a demonstra unitatea în spatele conducerii lui Merz, potrivit unei surse din cadrul partidului.

Scrisoarea de miercuri a fost semnată de premierii landurilor Renania-Palatinat, Renania de Nord-Westfalia, Saxonia, Turingia, Schleswig-Holstein, Hessa, Saxonia-Anhalt și Berlin.

Markus Soeder, premierul Bavariei și șeful CSU, partidul conservator înfrățit cu CDU, a declarat, de asemenea, că îl susține pe Merz.

Un sondaj sumbru

Însă un sondaj realizat la sfârșitul săptămânii de institutul INSA a arătat că 78% dintre oameni, inclusiv o majoritate a susținătorilor propriului său partid, nu-l mai consideră pe Merz persoana potrivită pentru funcția de cancelar.

Schwesig, considerată o potențială viitoare lideră a SPD, a fost o critică acerbă a lui Merz, solicitând mai multe măsuri guvernamentale pentru a frâna creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili și criticându-l pentru incapacitatea sa de a stabili o legătură cu alegătorii care se confruntă cu creșterea costurilor de trai.

„Cancelarul nu le dă oamenilor impresia că le vede și le înțelege problemele”, a declarat Schwesig în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii în orașul portuar baltic Rostock.

„Pur și simplu ignoră această problemă”, a spus ea.

Promisiunile AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară

La fel ca alte regiuni din est, Mecklenburg-Pomerania Inferioară, un land cu una dintre cele mai scăzute proporții de imigranți din Germania, se confruntă cu o criză de forță de muncă calificată, iar sistemul său de sănătate și de îngrijire a persoanelor vârstnice depinde în mare măsură de medici, asistente medicale și îngrijitori străini.

Însă promisiunile AfD de a restricționa imigrația și de a recâștiga accesul la energia ieftină din Rusia prin restabilirea legăturilor cu Moscova au avut ecou în rândul alegătorilor din fostele state comuniste din estul Germaniei, unde mulți rămân ostili establishment-ului politic dominat de vest din cadrul partidelor principale.

„Avem din nou un mare avânt”, a declarat săptămâna trecută Leif-Erik Holm, candidatul principal al AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. „Cancelarul este deja complet depășit de situație și ai senzația că, în orice moment, ar putea demisiona”, a spus el.

Sectorul construcțiilor navale din acest land, aflat în plină renaștere, impulsionat de efortul Germaniei de a-și reconstrui forțele armate, în valoare de mai multe miliarde de euro, precum și un sector turistic înfloritor au contribuit la revigorarea unei economii care a fost greu lovită în anii imediat următori reunificării.

Însă, la fel ca restul țării, Mecklenburg-Pomerania Inferioară suferă după anii de creștere economică lentă, agravată de creșterea prețurilor la benzină, care a afectat în mod deosebit un land în mare parte rural, unde mulți se bazează pe mașini pentru a se deplasa.

Holm a adoptat un ton mai moderat în campanie decât alți membri ai partidului, insistând că îi întâmpină cu brațele deschise pe străinii care au locuri de muncă și evitând multe dintre temele legate de „războaiele culturale” care au marcat campania din Saxonia-Anhalt.