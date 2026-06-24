Șoc la Rheinmetall, care înregistrează cel mai mare declin pe bursă din istoria sa după o decizie a guvernului

24 iulie 2025, Saxonia Inferioară, Unterlüß: Boris Pistorius (stânga), ministrul german al apărării, Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall AG (centru), și Sebastien Lecornu, ministrul francez al apărării, în fața unui tanc de luptă principal Leopard 2 A4, în timpul unei vizite la fabrica Rheinmetall. Vizita are loc în contextul proiectului franco-german MGCS privind tancurile, la care participă Rheinmetall. FOTO: Michael Matthey / AFP / Profimedia

Acțiunile gigantului german al industriei de apărare Rheinmetall au scăzut miercuri cu peste 16% după ce Ministerul Apărării de la Berlin a renunțat la un program întârziat de fregate F126, pentru care compania era contractorul principal, transmite Reuters.

La ora 09:06 GMT, prețul acțiunilor Rheinmetall era în scădere cu 13% și se îndrepta spre cea mai abruptă cădere zilnică din istoria sa, în timp ce acțiunile constructorului naval german ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) au urcat cu 9,8% și erau pe cale să înregistreze cea mai bună zi a lor din luna aprilie a acestui an.

Der Spiegel și Financial Times au relatat anterior că ministrul apărării Boris Pistorius intenționa să retragă guvernul din proiectul F126 și, în schimb, să se concentreze pe achiziția de fregate din clasa Meko construite de TKMS.

Ministerul Apărării al Germaniei a confirmat că va închide proiectul F126. Ministerul a precizat că, după înlocuirea contractorului principal inițial Damen Schelde Naval Shipbuilding cu Naval Vessels Lürssen (NVL), costul continuării programului ar fi dus factura pentru șase nave F126 la peste 18 miliarde de euro, inclusiv un contract de aproximativ 15,2 miliarde de euro cu NVL.

Rheinmetall a refuzat să comenteze.

TKMS a declarat într-un comunicat că este încântată să contribuie la consolidarea marinei germane, adăugând că a început deja lucrări pregătitoare în februarie, că plănuiește livrarea primei fregate Meko A-200 în 2029 și că vede posibilitatea implicării altor șantiere navale germane dacă opțiunea pentru încă patru nave este exercitată.

Fregată Meko 200, FOTO: Martin Witte / Alamy / Profimedia

Schimbare de curs costisitoare pentru guvernul german

Potrivit Der Spiegel, de la plasarea comenzii guvernamentale pentru F126 în 2020, au fost cheltuite peste 2 miliarde de euro. Rheinmetall a oferit în mai să preia proiectul pentru un total de 12,8 miliarde de euro.

Ministerul Apărării a declarat în martie că plănuia să cumpere patru fregate Meko A-200 de la TKMS ca soluție temporară pentru a-și îndeplini angajamentele NATO privind lupta anti-submarin, cu livrări începând de la finalul anului 2029.

Miercuri, ministerul a precizat că intenționează acum să cumpere în total opt fregate Meko „în principal pentru război anti-submarin”, la un cost de aproximativ 6,3 miliarde de euro pentru primele patru și 5,3 miliarde de euro pentru o opțiune privind încă patru, dacă aceasta va fi exercitată până la finalul lui 2026.

Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, declarase în luna mai că grupul se aștepta să semneze contractul F126 în al doilea trimestru.

În contextul eforturilor complexe de reînarmare din Europa, cu Germania și Franța anulând proiectul lor comun de avion de luptă FCAS și programul lor de tancuri grele MGCS înregistrând o întârziere de aproximativ un deceniu, producătorul franco-german de tancuri KNDS a prezentat miercuri planuri pentru o listare dublă pe bursele de la Frankfurt și Paris.

Analiștii consultați de Reuters afirmă că listările ar putea evalua compania la aproximativ 15 miliarde de euro.