„Șocant și revoltător”. Critici după ce ministrul Culturii a stabilit ca Oficiul de Film să gestioneze prezența României la cel mai mare Târg de Carte

Revolta în rândul scriitorilor a pornit după ce ministrul interimar al Culturii, Demeter András István, a decis ca Oficiul de Film și Investiții Culturale să fie „manager al programului“ cu care România se va prezenta în calitate de invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, relatează publicația „Cultură la Dubă”.

Târgul de Carte de la Frankfurt este cel mai mare eveniment de acest profil din Europa. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii, care are în subordine Oficiul, printr-un comunicat de presă.

„Oficiul de Film și Investiții Culturale — OFIC — a fost desemnat responsabil de program și asigură coordonarea instituțiilor implicate: ARTEXIM, Centrul Național al Cinematografiei, Biblioteca Națională a României, Institutul Cultural Român și Administrația Fondului Cultural Național”, menționează comunicatul.

„E ca și cum artiștii plastici ar conduce festivalul Enescu”

Decizia a fost imediat criticată în lumea culturală. „Tocmai mi-a căzut sub ochi ceva șocant & revoltător: ministerul culturii vrea să numească un oficiu de film ca manager al prezenței României la târgul de carte de la Frankfurt. Unde România, cum știm, e invitată de onoare”, a scris Radu Vancu pe Facebook.

Vancu este unul dintre cei mai importanți poeți, prozatori și traducători români din ultimii ani. „Un oficiu de film. La un târg de carte. E ca și cum artiștii plastici ar conduce festivalul Enescu. Sau muzicienii ar conduce FILIT. Sau balerinii ar conduce TIFF”, mai afirmă el despre decizia ministerului.

„Ministerul Culturii a luat-o razna rău de tot”

Președintele Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian, a condamnat, la rândul său, decizia luată de Ministerul Culturii.

„Ministerul Culturii a luat-o razna rău de tot. Un proiect de o deosebită importanță pentru literatura română, și anume participarea României ca invitată de onoare la Târgul de carte de la Frankfurt din anul 2028, va fi coordonat de … Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC)!!!”, a scris Vosganian pe Facebook.

„Nu are nicio treabă cu proiectele literare și cu piața cărții din România. Un obiectiv atât de important ca participarea ca invitat de onoare la cel mai mare târg de carte din Europa este coordonat de o instituție al cărei principal obiect de activitate este gestionarea schemelor de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și a producției de film în România!!! Suntem în plină halucinație instituțională!!!”, a continuat el.

„Așa se poate transforma o șansă imensă într-o catastrofă”

Adrian Botez, redactor șef al editorii Polirom, atrage atenția că această decizie se poate transforma într-o „rușine de proporții colosale” pentru România.

„Problema e că, chiar dacă echipa “politică” se schimbă la un moment dat, ceasul ticăie. Traducerile nu vin singure, organizarea nu se face singură, iar dacă lăsăm să peticim în 2028, rușinea va fi de proporții colosale și va rămâne o pată pe imaginea culturii scrise române la nivel internațional care nu se va șterge mult timp după aceea. Așa se poate transforma o șansă imensă într-o catastrofă. Nu știu cum se poate redresa situația, dar sper să se întâmple repede, fiindcă și așa este extrem de târziu.”

Cum explică ministrul

Demeter András István a revenit, duminică seară, cu precizări, într-o postare pe Facebook, în care explică cum a selectat Oficialul pentru Film. Ministrul interimar spune că Institutul Cultural Român „a declinat oferta”, iar în cazul Artexim „analiza tuturor ipotezelor de lucru a condus la concluzia că nu își poate asuma rolul de coordonator”.

„Odată finalizată procedura atribuirii managementului OFIC (n.r. Oficiul pentru Film), cu acoperirea întregii perioade (de pregătire, derulare și ecoul) RO GoH Frankfurt 2028, am concluzionat că această INVESTIȚIE CULTURALĂ a României poate fi gestionată de către o instituție tânără, flexibilă, cu rezultate măsurabile în gestionarea unor proiecte importante, mai cu seamă că:

pregătirea hotărârii de guvern pentru declararea RO GoH Frankfurt 2028 ca fiind ”de interes național” trebuie atent fundamentată, pentru a obține derogările și facilitățile necesare relaționării dintre actorii nominalizați în cele două piramide;

proiectul de buget 2027 are termen foarte apropiat, iar corecta bugetare a anului premergător deținerii titlului este vitală. ”

Dacă ediția din 2028 va fi gestionată de Oficiul pentru Film, ediția din acest an a fost organizată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Asociația Editorilor din România, Diasporacitește.eu, Ministerul Culturii din Bulgaria, Asociația Bulgară a Cărții și Standul Ucrainei, potrivit Ministerului Culturii.