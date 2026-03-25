Social-democrații prim-ministrei daneze au obținut cel mai slab rezultat din ultimul secol, dar au prima șansă la formarea guvernului

Nici blocul de stânga, nici cel de dreapta nu au majoritate în parlament în urma alegerilor de marți din Danemarca. Urmează negocieri lungi pentru formarea unui nou executiv, scriu Reuters și BBC.

Social-democrații prim-ministrei Mette Frederiksen au obținut cele mai multe voturi la alegerile generale din Danemarca de marți, dar în același timp au înregistrat cel mai slab rezultat din 1903, blocul său nereușind să adune majoritatea în parlament.

Cu 21,9% din voturi, partidul lui Frederiksen deține în continuare cel mai mare număr de locuri, dar gruparea sa de stânga s-a situat cu mult sub pragul celor 90 de locuri necesare pentru a forma o majoritate.

Frederiksen, la putere din 2019, le-a spus susținătorilor că îi pare rău că nu a obținut mai multe voturi, dar a susținut că nu este tristă, deoarece social-democrații sunt „partidul politic preferat al danezilor”.

Niciun bloc nu are majoritate

Principalii rivali de dreapta ai social-democraților, liberalii, au înregistrat, de asemenea, cel mai slab rezultat din ultimul secol, cu doar 10,1% din voturi.

Cu un total de 84 de locuri, „blocul roșu” al partidelor de stânga a obținut un mic avantaj față de „blocul albastru” de dreapta, care are în total 77 de locuri.

Niciunul dintre cele două blocuri nu a reușit să obțină cele 90 de locuri necesare pentru a avea majoritatea în parlamentul danez, care are 179 de locuri.

Nu este încă clar care bloc va reuși să formeze o majoritate.

Frederiksen este optimistă

Frederiksen mai are încă șansa de a rămâne la putere pentru un al treilea mandat, însă Danemarca este condusă de obicei de guverne de coaliție, iar analiștii anticipează negocieri dure, care ar putea dura zile sau săptămâni.

În orice caz, prim-ministra s-a arătat gata de a păstra controlul guvernului.

„Am fost la conducerea acestei țări minunate timp de aproape 7 ani”, a spus Frederiksen. „Sunt în continuare pregătită să îmi asum responsabilitatea în calitate de prim-ministră a Danemarcei”, a spus ea.

Cine poate înclina balanța

Există o problemă. Moderații, un partid mic de centru care deține 14 locuri în parlament, au acum posibilitatea de a înclina balanța, iar toate privirile sunt îndreptate către liderul său, fostul prim-ministru Lars Løkke Rasmussen, în prezent ministru de Externe.

El a fost unul dintre oficialii implicați în gestionarea conflictului cu SUA pe tema Groenlandei.

Marți seara, Rasmussen a declarat mulțimii că este în favoarea formării unui guvern de centru. „Ne situăm la centru”, a spus el. „Suntem pregătiți”, a adăugat ministrul de Externe.

Troels Lund Poulsen, liderul Partidului Liberal, cel mai mare partid din blocul albastru, a exclus categoric posibilitatea de a intra din nou în guvern alături de social-democrați și l-a îndemnat pe Rasmussen să i se alăture în tabăra de dreapta. „Este posibil să impunem o nouă direcție în Danemarca”, a afirmat el.

Un rezultat neplăcut pentru prim-ministră

Corespondenta politică a DR, Christine Cordsen, citată de BBC, a sugerat că cel mai probabil rezultat al negocierilor va fi un guvern de centru-stânga format din social-democrați, roș-verzi, moderați și Partidul Social-Liberal Danez.

Rezultatul a fost unul neplăcut totuși pentru Frederiksen, a cărei popularitate a scăzut după șase ani la putere, chiar dacă majoritatea danezilor consideră că a făcut o treabă bună în criza din Groenlanda.

Frederiksen, în vârstă de 48 de ani, a convocat alegerile cu câteva luni mai devreme decât se aștepta, mizând pe faptul că creșterea popularității sale în sondaje, datorată modului în care a gestionat confruntarea cu SUA, o va ajuta să obțină un al treilea mandat.

Cu toate acestea, campania electorală a fost dominată mai degrabă de preocupările interne decât de cele geopolitice. Printre acestea s-au numărat costul de trai, starea economiei și problemele legate de protecția socială, deși nivelul ridicat de pesticide din apa potabilă și amprenta climatică a agriculturii au devenit, de asemenea, o preocupare pentru alegători.