Social Innovations Solutions și Raiffeisen Bank lansează Business Forward: program gratuit de accelerare în AI pentru IMM-uri, cu granturi totale de 1 milion de lei

Social Innovation Solutions, alături de Raiffeisen Bank anunță lansarea Business Forward, program la nivel național de accelerare în AI și tehnologie pentru întreprinderi mici și mijlocii din România. Programul, care își deschide înscrierile pe 20 mai, oferă antreprenorilor acces la educație practică certificată, consultanță și mentorat specializat, precum și granturi totale de 1 milion de lei pentru implementarea soluțiilor tehnologice în propriile companii.

Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions: „Lucrăm de ani de zile cu mii de IMM-uri din Europa Centrală și de Est și vedem același tipar: antreprenorii înțeleg că AI le schimbă industria și că, fără ea, vor pierde teren în fața competitorilor care o folosesc deja. Ce le lipsește nu este informația, ci cadrul prin care să treacă de la intenție la implementare. Prin Business Forward, antreprenorii investesc în capacitatea lor de a alege și implementa tehnologia potrivită în business-ul lor.”

Contextul explică miza: doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, comparativ cu media europeană de 20% (Eurostat, 2025). În paralel, două treimi dintre IMM-urile locale declară că vor să extindă utilizarea AI și anticipează că aceasta le va transforma industria (AI Chamber, 2025). Decalajul dintre intenție și implementare este, practic, problema pe care programul își propune să o rezolve.

Ce este Business Forward

Business Forward este un program național care combină educația certificată cu suport aplicat și finanțare directă, într-un parcurs gândit să ducă IMM-urile din România de la intenție la implementare. Programul se adresează în principal companiilor cu o cifră de afaceri între 1 și 5 milioane de euro și vizează cu prioritate sectoarele cu potențial ridicat de transformare prin tehnologie: producție și industrie ușoară, logistică și transporturi, agricultură și industrie alimentară (agritech). În plan secundar, programul se adresează și companiilor din retail și e-commerce (B2C și B2B), servicii B2B, educație și sănătate privată, fără a se limita însă la aceste domenii.

“Un studiu realizat recent de Raiffeisen Bank arată că doar 12% dintre IMM-uri folosesc deja soluții de AI, deși 60% le percep ca pe o oportunitate, iar majoritatea antreprenorilor nu se simt încă pregătiți să facă acest pas. Tocmai de aceea, prin intermediul programului Business Forward, ne-am propus să le oferim antreprenorilor instrumente concrete, know-how și ghidajul necesar pentru a accelera adopția AI și a sprijini competitivitatea pe termen lung”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

Cum funcționează programul

Înscrierile se pot face pe platforma businessforward.ro, prin completarea unui formular dedicat. Participarea este gratuită, iar companiile acceptate vor parcurge un traseu structurat pe mai multe componente:

Cursuri AI cu certificare internațională, organizate pe trei module care acoperă fundamentele inteligenței artificiale, aplicarea AI la nivelul principalelor funcții organizaționale și integrarea AI în leadership și management.

Webinarii aplicate cu furnizori de soluții, în care antreprenorii vor vedea concret ce soluții de digitalizare, tehnologie și AI pot fi implementate în propriile companii.

Consultanță, mentorat și workshopuri aplicate de digitalizare și implementare de tehnologie și AI, dedicate unui grup restrâns de companii selectate.

Granturi în valoare totală de 1.000.000 de lei, pentru care finaliștii vor putea concura prin prezentarea unui business case centrat pe o soluție tehnologică concretă pentru propriul business.

Mai multe informații sunt disponibile pe: businessforward.ro.

Despre Social Innovation Solutions

Social Innovation Solutions sprijină IMM-urile și ONG-urile din 6 țări din Europa Centrală și de Est, dar și oamenii de știință din România, oferind resurse, oportunități și instrumente pentru a dezvolta planuri de tranziție, strategii de adaptare tehnologică și proiecte de transfer de tehnologie, consolidând competitivitatea regională. De asemenea, SIS creează platforme care aduc împreună actori din diverse industrii pentru a genera soluții comune la criza climatică și la dezvoltarea orașelor. În cei 8 ani de activitate, SIS a susținut peste 30.000 de IMM-uri și 7.500 de tineri în programe educaționale, a oferit granturi de 450.000 de euro și a colaborat cu peste 150 de organizații din mai mult de 10 țări.

Despre Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide activează pe piața bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank susține mediul economic din România, oferind produse și servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clienților. Având ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societății prin finanțarea economiei reale și sustenabile. Totodată, suntem implicați în comunitate, prin susținerea a 5 piloni de dezvoltare: educație, ecologie urbană, sport ca stil de viață sănătos, inovație și nu în ultimul rând, artă și cultură. www.raiffeisen.ro.

