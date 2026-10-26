Social MED, premiat la Romanian Healthcare Awards 2026. Modelul de la Târgu Mureș care are o abordare integrată a tratamentului adicțiilor

Dependența nu se încheie odată cu detoxifierea. Pentru mulți pacienți, acela este doar începutul unui proces complex, care presupune intervenție medicală și psihiatrică, psihoterapie, sprijin familial, prevenirea recăderii și reintegrare. Pornind de la această realitate, Social MED a dezvoltat la Târgu Mureș un model integrat multidisciplinar pentru tratamentul și recuperarea persoanelor cu adicții, recunoscut în 2026 în cadrul Romanian Healthcare Awards, la categoria Excelență Clinică.

Dependența de alcool, droguri, medicamente sau jocuri de noroc nu afectează doar persoana care se confruntă cu ea. Consecințele se extind asupra sănătății fizice și psihice, familiei, relațiilor sociale și vieții profesionale.

În același timp, una dintre cele mai frecvente percepții greșite rămâne aceea că dependența ar putea fi rezolvată exclusiv prin voință sau prin simpla întrerupere a consumului.

În realitate, recuperarea este un proces mult mai complex.

De la detoxifiere la recuperare

Pe acest principiu a fost construit modelul Social MED.

În locul unor intervenții izolate, centrul urmărește realizarea unui parcurs terapeutic coordonat și individualizat. În funcție de situația fiecărui pacient, acesta poate include evaluare medicală, psihiatrică și psihologică, dezintoxicare supravegheată medical, tratament psihiatric atunci când este necesar, psihoterapie individuală și de grup, intervenții adresate familiei, recuperare rezidențială, prevenirea recăderii și pregătirea pentru reintegrarea familială, socială și profesională.

Dr. Cristian Gaboș-Grecu, medic primar psihiatru în cadrul Social MED, explică de ce detoxifierea trebuie privită ca o etapă, nu ca finalul tratamentului:

„Dependența este o afecțiune complexă și nu poate fi redusă la o problemă de voință. Detoxifierea poate fi necesară și extrem de importantă, dar reprezintă doar o etapă. Pentru o recuperare pe termen lung trebuie să intervenim și asupra mecanismelor psihiatrice, psihologice, comportamentale și sociale care au contribuit la apariția sau menținerea dependenței.”

Ce se întâmplă după oprirea consumului?

După depășirea etapei acute începe una dintre cele mai importante perioade ale recuperării.

Pacientul trebuie să învețe să gestioneze situațiile care anterior declanșau consumul, să își reconstruiască rutina, să își înțeleagă propriile mecanisme emoționale și comportamentale și, deseori, să refacă relații afectate de dependență.

În cadrul Social MED, intervențiile terapeutice pot include, în funcție de indicația specialiștilor și particularitățile fiecărui caz, metode precum terapia cognitiv-comportamentală (CBT), terapia dialectic-comportamentală (DBT), EMDR, psihoeducația, psihoterapia individuală și de grup și activități orientate către redobândirea autonomiei.

Un element important este caracterul multidisciplinar. Medicul psihiatru, psihologul, psihoterapeutul și ceilalți specialiști implicați nu tratează probleme independente, ci contribuie la același parcurs de recuperare.

Familia, parte din procesul de recuperare

În multe situații, dependența afectează profund întreaga familie.

După luni sau ani de conflicte, promisiuni, recăderi și încercări de a controla situația, aparținătorii pot ajunge la epuizare și pot avea dificultăți în a înțelege cum pot ajuta eficient.

Din acest motiv, modelul Social MED include, atunci când situația o permite, consiliere și psihoeducație pentru familie.

Oana Muntean, psiholog și manager al Centrului Social MED, spune că această perspectivă a reprezentat unul dintre principiile dezvoltării centrului:

„Am pornit de la convingerea că nu putem trata doar consumul și să ignorăm omul din spatele lui. În spatele fiecărui pacient există o poveste, o familie, relații și, de multe ori, foarte multă suferință. Recuperarea înseamnă reconstrucție. Pentru aceasta este nevoie de timp, de profesioniști și de un mediu în care pacientul să fie tratat cu respect și demnitate.”

Peste 300 de pacienți au apelat la Social MED

În primii ani de activitate, peste 300 de pacienți au accesat serviciile Social MED, pentru probleme asociate consumului de alcool, droguri sau medicamente, precum și pentru adicții comportamentale, inclusiv dependența de jocuri de noroc.

Fiecare caz este evaluat individual, iar intervenția ține cont de tipul dependenței, istoricul pacientului, starea psihiatrică și psihologică, eventualele comorbidități, riscul de recădere și contextul familial și social.

Obiectivul nu este aplicarea aceleiași formule tuturor pacienților, ci construirea unui traseu terapeutic adaptat fiecărei persoane.

Recunoaștere la Romanian Healthcare Awards 2026

În 2026, Social MED a fost premiat în cadrul Romanian Healthcare Awards, la categoria Excelență Clinică, pentru proiectul „Model integrat multidisciplinar pentru tratamentul și recuperarea persoanelor cu adicții”.

Recunoașterea vine pentru un model construit în jurul continuității terapeutice: de la evaluare și stabilizare, până la intervenție psihiatrică și psihologică, recuperare, prevenirea recăderii și reintegrare.

Pentru echipa Social MED, premiul reprezintă atât o confirmare a direcției dezvoltate la Târgu Mureș, cât și o responsabilitate pentru viitor.

„Este o recunoaștere care ne bucură, dar care ne și responsabilizează. În spatele ei sunt colegii noștri, familiile care ne-au acordat încrederea și, înainte de toate, oamenii care au avut curajul să spună «am nevoie de ajutor»”, afirmă Oana Muntean.

Recuperarea înseamnă mai mult decât abstinență

În filosofia Social MED, succesul tratamentului nu se reduce la numărul de zile fără consum.

Recuperarea înseamnă și stabilitate psihică, reconstruirea relațiilor, redobândirea autonomiei, revenirea la responsabilități familiale și profesionale și dezvoltarea mecanismelor necesare pentru prevenirea recăderii.

Este un proces dificil și profund individual.

Dar este posibil.

Iar recunoașterea obținută la Romanian Healthcare Awards 2026 aduce în atenție un principiu esențial al modelului dezvoltat la Târgu Mureș: dincolo de dependență există întotdeauna un om, iar obiectivul tratamentului este să îl ajute să își reconstruiască viața.

Social MED este un Centru specializat în tratamentul și recuperarea persoanelor cu adicții.

Articol susținut de Social MED