Socialist, musulman și nou venit în politică: cine este Zohran Mamdani, tânărul de 34 de ani care marți are prima șansă să devină primar al New York-ului

Alegerile de marți pentru primăria orașului New York au un favorit clar, în persoana candidatului progresist Zohran Mamdani, care și-a divizat propriul partid și a atras atacurile violente ale președintelui republican, în vreme ce a generat entuziasmul tinerilor din metropola americană, scriu AFP, Reuters și BBC.

Newyorkezii își aleg marți noul primar, la finalul unei campanii care a mobilizat nu doar metropola de 8,5 milioane de locuitori, ci și pe Donald Trump, care are o opinie fermă despre favoritul democraților, pe care îl prezintă ca pe un „comunist” înfricoșător.

Toate sondajele arată că Zohran Mamdani, un politician local în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a partidului, îl devansează cu peste 10 puncte pe fostul guvernator al statului Andrew Cuomo, pe care l-a învins în alegerile primare și care candidează ca independent.

Republicanul Curtis Sliwa, al treilea om din cursă, se află la peste 20 de puncte procentuale distanță de Mamdani, un scor absolut obișnuit pentru New York-ul ferm liberal.

Mamdani este pe punctul de a scrie istorie, urmând să devină, dacă va câștiga, cel mai tânăr primar din ultimul secol și primul lider musulman și sud-asiatic al orașului.

O figură relativ necunoscută în urmă cu doar câteva luni, puțini ar fi putut anticipa ascensiunea sa, de la artist hip-hop și consilier în domeniul locuințelor la membru al Adunării Statului New York și favorit pentru a conduce cel mai mare oraș din SUA, o funcție care vine cu un buget de 116 miliarde de dolari.

O voce anti-Trump

Candidatul cotat cu prima șansă, care se descrie drept socialist democratic, a polarizat opinia publică.

„Mamdani este o figură politică neobișnuită care întruchipează spiritul momentului, (…) în care o voce anti-Trump puternică în cel mai mare oraș al Statelor Unite va face valuri”, a explicat pentru AFP Lincoln Mitchell, profesor la Universitatea Columbia.

Născut în Uganda într-o familie de origine indiană, ajuns la New York la vârsta de 7 ani și naturalizat american în 2018, profilul său atipic și, mai ales, religia sa musulmană fac din candidatura sa „o poveste extraordinară”, a subliniat expertul.

Dovadă a interesului pentru aceste alegeri este participarea la votul anticipat, care s-a încheiat duminică, și care a fost semnificativ mai mare decât acum patru ani (584.105 de oameni votaseră deja sâmbătă seara, față de 169.486 în total în 2021).

Trump l-a atacat deja pe Mamdani în mai multe rânduri și a sugerat că ar putea tăia fondurile orașului.

Un sondaj NBC News a sugerat că opinia generală din țară față de Mamdani este mai degrabă nefavorabilă.

În ansamblu, 22% dintre alegătorii înregistrați îl percep pe Mamdani în mod pozitiv, în timp ce 32% îl percep în mod negativ și 14% au o opinie neutră. Alți 32% nu sunt siguri sau nu știu suficient pentru a-l evalua.

„Taxați-i pe bogați”

Campania din New York s-a axat pe trei teme: costul vieții, infracționalitatea – care este însă în scădere – și politicile președintelui Donald Trump.

Succesul lui Zohran Mamdani, scrie AFP, se bazează în special pe trei promisiuni: înghețarea anumitor chirii, asigurare de sănătate gratuită pentru copii și oferirea de gratuități pentru transportul cu autobuzele publice.

De asemenea, el s-a axat pe o campanie din ușă în ușă la care au participat peste 90.000 de voluntari, potrivit anturajului candidatului, dintre care unii foarte tineri.

Printre ei, Abid Mahdi, originar din Queens și în vârstă de 15 ani. „În multe privințe, Zohran este Bernie Sanders al meu”, a explicat el pentru AFP, referindu-se la figura stângii americane, candidat la nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale din 2016 și 2020.

Senatorul în vârstă de 84 de ani a fost prezent pentru a-l susține pe candidat în cadrul unui mare miting electoral duminica trecută.

Pe scenă s-a aflat și guvernatoarea statului New York, democrata centristă Kathy Hochul.

Critică față de propunerea lui Zohran Mamdani de a impozita cu 2% veniturile de peste un milion de dolari, aceasta a fost nevoită să-și întrerupă discursul, acoperită de strigătele publicului care cerea „impozitarea bogătașilor” în capitala mondială a finanțelor.

A fost un semn al neînțelegerilor din Partidul Democrat, care este nesigur de drumul spre o eventuală victorie în fața republicanilor, la alegerile intermediare de anul viitor și în cele din urmă la următoirul scrutin prezidențial.

Un alt semn al diviziunilor dintre aripa stângă și centrul-dreapta al Partidului Democrat este faptul că mai mulți lideri, începând cu șeful senatorilor Chuck Schumer, el însuși newyorkez, nu au făcut apel la vot pentru candidatul respectiv.

Fostul președinte Barack Obama și-a făcut părerea cunoscută târziu, dar a ales susținerea pentru Mamdani, pe care l-a sunat zilele trecute pentru a-l felicita pentru campanie.

Viitorul Partidului Democrat?

Prin intermediul videoclipurilor virale și al influencerilor, Mamdani a ajuns la alegătorii nemulțumiți într-un moment în care încrederea în Partidul Democrat în rândul propriilor membri este la un nivel minim istoric.

Însă există îndoieli cu privire la capacitatea sa de a-și îndeplini promisiunile ambițioase și de a face face față atacurilor care vor veni cu siguranță din partea unei administrații Trump ostile.

Trump a amenințat că va retrage fondurile federale dacă newyorkezii vor alege un „comunist”.

Mamdani a respins atacul și, în timpul unui interviu televizat, a subliniat că este de fapt „un fel de politician scandinav” – doar că unul mai brun, a glumit el.

Candidatul a spus că costurile propunerilor sale ar fi acoperite de noi taxe aplicate companiilor și milionarilor, care, potrivit lui, ar genera 9 miliarde de dolari – deși unele voci, precum Institutul libertarian Cato, susțin că calculele sale nu sunt corecte.

Important: el ar avea nevoie de sprijinul legislativului statal și al guvernatoarei Kathy Hochul pentru a implementa noile taxe.

Ea l-a susținut, dar a spus că este împotriva creșterii impozitelor. Cu toate acestea, Hochul a spus că dorește să susțină proiectul asigurărilor de sănătate pentru copii, care este de departe cel mai costisitor punct de pe agendă, cu o valoare de 5 miliarde de dolari.

Succesul lui Mamdani în New Yorkul liberal nu este neapărat o rețetă de succes la nivel național. Iar democrații din Congres par îngrijorați de implicațiile ascensiunii sale, în contextul în care tensiunile dintre moderați și progresiști din cadrul partidului persistă.

Strategii democrați, scrie BBC, au afirmat că problema pe care Mamdani o ridică pentru establishmentul partidului este că Trump și republicanii îi etichetează deja pe democrați, indiferent cât de moderați ar fi, drept socialiști. Și se crede că această tactică a avut un anumit efect asupra alegătorilor cubanezi și venezueleni în alegerile din 2024.

Josh Gottheimer, reprezentantul democrat moderat al New Jersey, a declarat pentru Washington Post că, în opinia sa, Mamdani are „opinii extremiste” care contravin celor ale Partidului Democrat și că se teme că republicanii vor folosi exemplul Mamdani în atacurile lor politice.

Un oraș divizat în privința războiului din Gaza

Mamdani a găsit momente în campanie pentru a-și cere scuze pentru pozițiile radicale anterioare. După cazul George Floyd, el a cerut reducerea finanțării pentru NYPD, pe care a acuzat-o de rasism. A renunțat între timp la aceste afirmații.

O poziție pe care Mamdani a susținut-o cu fermitate și o susține în continuare este critica la adresa Israelului – alături de sprijinul pe care l-a acordat de-a lungul vieții cauzei palestinienilor.

Asta reprezintă o ruptură față de establishmentul Partidului Democrat și ar putea fi un factor decisiv pentru mulți alegători dintr-un oraș cu cea mai mare populație evreiască din afara Israelului.

El a stârnit indignare în timpul campaniei pentru alegerile primare când a refuzat să condamne sintagma „globalizați intifada”. Dar după ce newyorkezii evrei și-au exprimat nemulțumirea, spunându-i că se simt în nesiguranță când aud acest termen, el a declarat că i-a descurajat pe alții să-l folosească.

O scrisoare semnată de peste 1.100 de rabini l-a citat pe Mamdani, condamnând „normalizarea politică” a antisionismului. În sondaje, alegătorii evrei sunt în mare parte împărțiți între Mamdani și Cuomo.

De la victoria în alegerile primare, islamofobia cu care se confruntă Mamdani a crescut. El beneficiază de protecție poliției, iar luna trecută, un bărbat din Texas a fost arestat, fiind acuzat că a lansat amenințări teroriste la adresa politicianului.