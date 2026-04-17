Societatea civilă, mesaj dur către Nicușor Dan: Riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura

„Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui” – este mesajul pe care 25 de organizații civice i-l transmit lui Nicușor Dan, într-o scrisoare deschisă în care îl critică dur pe președinte pentru direcția în care își exercită mandatul.

Într-o scrisoare deschisă către Nicușor Dan, organizațiile și grupurile civice semnatare se declară „profund îngrijorate” de direcția în care președintele își exercită mandatul „câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat”.

„Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare”

„Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice.

Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile dumneavoastră angajamente. Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, și fără ingerințe politice, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice.

Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul”, afirmă semnatarii scrisorii.

Organizațiile civice îi reproșează lui Nicușor Dan că deciziile pe care le-a luat până acum „indică, în mod îngrijorător, o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice”.

„Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță. Nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific celor pe care ați promis că îi veți combate. Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat”, i se reproșează președintelui.

„Tăcere asurzitoare când mulți magistrați au semnalat public disfuncționalități grave din sistem”

Nicușor Dan este acuzat pentru deciziile luate în justiție. Un exemplu este numirea la șefia Înaltei Curți a Liei Savonea, „percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate”. Cele 25 de organizații civice spun aă această decizie „a reprezentat un semnal devastator pentru încrederea în independența sistemului judiciar”: „Nu este doar o decizie controversată, ci o declarație politică în sine, care contrazice frontal promisiunile asumate”.

Societatea civilă îi reproșează președintelui și numirile la șefia marilor parchete, spunând că acestea au fost însoțite „de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție„.

„În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior. Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.

În paralel, asistăm la o intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse. Lipsa unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale nu poate fi interpretată decât ca o abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept”, afirmă semnatarii.

Ei vorbesc și despre „ezitare și reacții întârziate” ale președintelui, în loc de „claritate și fermitate” în privința modului în care servicile de informații au gestionat amenințările de tip război hibrid.

Și în plan extern, poziționarea României „a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung”, mai spun cele 25 de organizații și grupuri civice.

„Ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut”

Societatea civilă își încheie mesajul către președinte cu avertismentul că riscă să rămână în istorie „nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura”:

„Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.

Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați.

Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.

La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.

Societatea civilă nu va rămâne spectator. Vom acționa, vom documenta și vom sancționa public fiecare decizie care trădează acest mandat. Nu vom accepta să fim păcăliți și disprețuiți prin promisiuni făcute doar pentru a fi încălcate. Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui”.

Cine semnează scrisoarea către președinte

Mesajul societății civile vine în contextul în care în ultima sa apariție publică, joi, la Europa FM, Nicușor Dan a con tinuat să facă o pledoarie pentru procurorii pe care i-a numit la conducerea marilor parchete, decizie criticată dur în spațiul public.

Întrebat despre acuzațiile aduse Cristinei Chiriac – numită procuror general – privind faptul că nu l-a pus sub acuzare pe fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pentru abuz sexual asupra unor elevi de la seminarul teologic din Huși, președintele a susținut că lucrurile au stat cu totul altfel.

Întrebat cum explică faptul că personalități publice care l-au susținut, precum Cristian Tudor Popescu sau Tudor Chirilă, l-au criticat dur pentru faptul că a acceptat propunerile ministrului PSD al Justiției pentru conducerile parchetelor, Nicușor Dan a spus că a fost „puțin mirat că atacurile au început înainte să-mi termin explicațiile”: „E normal, suntem un popor latin, emoțional. După ce am avut conferința de presă, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei”.