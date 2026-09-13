Sociolog: „Nicușor Dan e primul președinte apărat de Parlament, dar pe care poporul l-ar demite. De obicei era invers”

Sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și fost ministru al Muncii, spune că, din informațiile lui, sondajele de opinie nepublice arată că „unu din 10 români mai are încredere în Nicușor Dan”.

Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.

AUR se teme de Călin Georgescu că le poate lua electoratul, crede sociologul. „Ce-l împiedică pe Georgescu să facă mâine un partid? Nimic. Da, legal poate să facă, că el doar e urmărit, trimis în judecată”.

De ce nu se instalează un guvern, de pildă cel cu Luca Niculescu? „Pentru că fraierul ăla de Grindeanu, păpușa aia de cârpe, le-a propus ceva celor din PSD”, a spus Lăzăroiu într-un lung dialog în podcastul jurnalistului Cătălin Striblea.

Ce au subestimat politicenii când au construit jocurile de culise? „Dorința de reformă a românilor”, crede sociologul.

„La un an de la alegeri situația lui Nicușor Dan este fără precedent”, a spus Sebastian Lăzăroiu, referindu-se la impopularitatea președintelui. Lăzăroiu a fost invitatul lui Cătălin Striblea în podcastul „Leaders” (Vorbitorincii).

Lovitura pentru Nicușor Dan a fost momentul în care a crezut că va scăpa ușor de Ilie Bolojan, a spus Lăzăroiu. Sociologul susține că ralierea unei părți a populației la politica economică severă a lui Bolojan a fost o surpriză pentru clasa politică și pentru președinte.

„Nu s-a așteptat nimeni, pentru că toată lumea a zis: «Cine se duce lângă încruntatul ăsta care le-a mărit taxe, salarii și care îi amenință că îi dă afară?» Și uite că s-au dus, pentru că Bolojan simboliza, între mulți bănuiesc eu, onestitatea”, crede Lăzăroiu.

„Bolojan a știut să iasă foarte repede și să spună: «M-au dat jos pentru că începusem să facem reformele»”.

Sebastian Lăzăroiu, invitat la „Vorbitorincii”. Foto: captură YouTube

„Și din momentul ăsta a stricat tot jocul”

Lăzăroiu susține că există clipe în istorie când oamenii acceptă pierderi de parcurs, dacă sunt convinși că sunt justificate.

Fostul consilier prezidențial a povestit cum a auzit, chiar într-o emisiune a lui Striblea, cum „o ascultătoare, era profesoară, a spus: «Domnule, știi ceva, eu am pierdut bani, eu am pierdut în jur de 600 de lei la salariu».”

Și profesoara a zis: „Eu cred că ce face omul ăsta face bine, adică eu simt că el nu… n-are încotro și că uite, îmi asum asta, ăștia 600 de lei.”

Apoi a mai intrat un ascultător, un angajat la stat, care a formulat exact aceeași idee: „Am pierdut bani, asta e, eu îl înțeleg ce vrea să facă și așa e.”

„Asta s-a întâmplat în subteran în așa fel încât Bolojan a devenit popular și Nicușor s-a prăbușit, ok? Și cu PSD-ul alături, că se vedea că Nicușor și PSD sunt împreună. Și din momentul ăsta a stricat tot jocul.

Dacă președintele Dan va fi suspendat de Parlament, „va fi demis de populație”

În acest moment, crede Lăzăroiu, Nicușor Dan este într-o situație grea, de care președintele este conștient.

„Dacă va fi suspendat de AUR, va fi demis. Va fi demis de către populație. Atât de rău e”, spune sociologul.

„Am mai avut așa, și suspendări și amenințare de suspendări. Președinții până acum, în general, aveau probleme în Parlament, deci puteau fi suspendați, dar ar fi fost greu de demiși. De altfel, Traian Băsescu a avut două evenimente de genul ăsta și n-a fost demis la niciunul. Dar în Parlament a trecut ușor.

Iohannis a avut și el niște amenințări, cred că în Parlament ar fi trecut, dar la fel, nu cred că oamenii ar fi votat la referendum pentru demitere.

Dar Nicușor e invers, adică în Parlament încă nu se întâmplă nimic și acolo încă are un scut, dar dacă s-ar întâmpla, ar fi demis fără probleme, fără probleme, cu scor mare, da, 60-65%”.

Dorința românilor de reforme, subestimată

Sebastian Lăzăroiu mărturisește că el însuși a fost surprins de acest curent din rândul foștilor susținători ai lui Nicușor Dan. Mai ales că însuși Bolojan se prăbușise, la un moment dat, în sondaje.

„Și eu am crezut atunci că nu cred că înțeleg românii ce a făcut Bolojan, de ce a trebuit să facă așa, de ce… Dar se pare că au înțeles mult mai mulți decât credeam”.

„Din momentul în care PSD a votat în partid, cu 5.000 de oameni, să-l dea jos pe Bolojan, atunci a început curentul ăsta în populație. Și dacă ei erau atenți atunci ziceau: «Bă, hai să punem frână că uite, se întâmplă ceva, e clar că oamenii vor reforme». De fapt asta a subestimat toată lumea, sincer: dorința oamenilor de reforme”.

AUR nu a votat guvernul Veștea pentru că s-a temut că Georgescu le ia electoratul

Cei care au vrut să pună guvernul Veștea au fost convinși că vor reuși, a povestit Lăzăroiu. „Simion era gata s-o facă. OK, dar pe ce formulă? Ceva de genul: el le spunea: «Votați cum vreți, nu vă obligăm în niciun fel». Și era un grup de 15 oameni, cred că le mai trebuia sau nu știu cât, și ăia veneau și votau guvernul și trecea”.

Dar chiar atunci „a ieșit Georgescu și a zis: cine o votează e trădător. Moment în care le-a stricat toate jocurile. De ce? Pentru că Simion s-a speriat. Toți din liderii de la AUR au zis: «Dacă facem prostia acuma, ăsta ne ia electoratul tot». Ce-l împiedică pe Georgescu să facă mâine un partid? Nimic. Da, legal poate să facă, că el doar e urmărit, trimis în judecată”.

Simion voia să treacă guvernul Veștea. „Simion a fost înțelegător, a zis: «OK, hai că vă trecem guvernul». Dar Georgescu a venit de pe turnantă și și-au dat seama ce problemă încă e Georgescu în societate”, crede Sebastian Lăzăroiu.

Bolojan și gafele pe drumul spre OECD

Lăzăroiu a criticat și unul dintre punctele de manifestare constantă a lui Bolojan. El n-a luat în calcul că SUA poate avea drept de veto la intrarea României în OECD.

„Și premierul Bolojan n-a înțeles asta, nu-mi dau seama, pentru că OECD e o miză importantă, o miză uriașă. Pentru că asta ar însemna vreo… sigur, în vremuri bune, acuma nu știu cine mai vine cu banii ăștia în România, dar înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla”, a explicat sociologul.

Fundalul discuției sunt ieșirile publice ale lui Bolojan contra investiției americane de la Dociești. Despre reacțiile negative din SUA la declarațiile lui Bolojan a vorbit și ambasadorul Muraru, într-un interviu pentru HotNews.

Conform lui Lăzăroiu, iritarea unor cercuri din SUA legată de Bolojan, confirmată și de diplomatul Muraru, a venit pentru că „americanii se așteptau să discute, să te duci să vorbești în particular, nu să vii să pui subiectul pe masă la televizor. Pentru că în momentul ăla creezi, cum să zic, influențezi foarte tare că sar ăia românii, zic: „Cum, domnule, păi ce dăm bani așa americanilor, nu știu ce?” Deci chestiile astea nu se fac pe scenă”.

Despre actualul blocaj de Guvern: „Fraierul ăla de Grindeanu, păpușa aia de cârpe”

În privința întârzierii guvernului, Lăzăroiu spune că „e clar că nimeni nu-l refuză pe Luca Niculescu. E ok, e un diplomat, e un tip ok, s-a ocupat de OECD”

„Vreme de șase luni, Niculescu poate să conducă un guvern ca să realizeze niște obiective, să facă repede rectificare, bugetul și cred eu că trebuie făcută și legea salarizării cumva. Nu știu, aia e greu de făcut dar mă rog, poate o va face”.

Problema apare, crede sociologul, la PSD. La social-democrați, Grindeanu le-a promis celor din partid că vor avea din nou acces la resurse.

„Toți l-au acceptat, și PSD-ul și PNL-ul, cred că și USR-ul ar fi de acord. Ăă, dar PSD-ul vrea miniștrii în guvern, ai lui. De ce? Că fraierul ăla de Grindeanu, păpușa aia de cârpe, s-a apucat în mai să le… când au dat jos guvernul, le-am zis: „Stați liniștiți că în iunie suntem înapoi”, sau aprilie, nu știu. Da, da, și partidul așteaptă și s-a făcut septembrie”.

Avionul de Mykonos

Sebastian Lăzăroiu s-a referit și la misterioasa deplasare în Mykonos, de o după-amiază, cu un avion privat a unui grup de judecători, politicieni, oameni de afaceri și înalți șefi de instituții publice. Aceasta a fost dezvăluită de NewsCenter.

„Deci, domnule, toți gherțoii ăștia de la noi care unii dintre ei mergeau cu rata acum 30 de ani, nu mai merg nici la business class. Deci la business class nu mai e ok. Toată lumea vrea avion privat”, a spus Lăzăroiu.

”Manole, îți dai seama, Florin Manole, Florin Manole, da, ministrul muncii, deși ministrul muncii social-democrat, democrat și pe care îl suspectai că într-adevăr e un om care înțelege social-democrația, da?”.

Ce decriptați, se întreabă Lăzăroiu?

„Tipul ăsta de fotografie care aduce laolaltă oameni de afaceri care aveau dosare penale la judecătorul sau în Tribunalul Judecătorului cu care erau în avion, un judecător de Curte Constituțională, politicieni cunoscuți… sunt încrengăturile astea pe care, na, nimeni nu le deslușește”.

Sociologul crede că avionul de Mykonos e simbolic pentru clasa care conduce România. Ea nu e, în realitatea, atât de numeroasă. „Vorbim de până în 10.000 de oameni care sunt foarte conectați și că au interese s-au întâlnit și au interese foarte convergente de business. Sunt oameni din justiție, politică, din servicii, foști oameni din servicii, rezerviști cum ar veni. După părerea mea ei sunt frână, ei țin lucrurile pe loc în România în momentul ăsta”.