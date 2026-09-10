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Actualitate

„Declarații ale premierului Bolojan primite foarte prost în SUA” – ambasadorul Muraru de la Washington

Clarice Dinu
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Ilie Bolojan a acuzat risipa comisă de statul român în legătură cu o afacere a unei companii americane în România. „Dacă România era nemulțumită de acest proiect, acest lucru trebuia comunicat părții americane în cu totul și cu totul alți termeni”, a spus, într-un dialog cu HotNews, ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru.

  • Pe de altă parte, Muraru recunoaște că inițial compania americană a propus ceva, iar apoi: „Ne spuneau că ei sunt un furnizor de tehnologie și noi suntem un cumpărător. Nu așa au stat discuțiile”.
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