Șocul petrolului: cum ar trebui să se pregătească România pentru criza din Ormuz

Conflictul din Orientul Mijlociu transformă petrolul în cea mai volatilă armă geopolitică, amenințând să sugrume ramurile industriale vitale ale economiei mondiale. Practic, petrolul este principala resursă energetică care susține, la propriu și metaforic, funcționarea societății actuale. Deși se investește masiv în tranziția energetică, dependența globală de petrol rămâne critică, acesta fiind sursa vitală pentru transporturi, industrie și agricultură.

Economia globală încă respiră prin petrol, dar astăzi, această respirație devine un suspin scurt și dureros. Conflictul escaladat din jurul Iranului a transformat Golful Persic dintr-o rută comercială vitală într-un „coridor al foametei” energetice.

Blocajul neoficial din Strâmtoarea Ormuz – punctul prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global – funcționează exact ca o secetă severă asupra economiei mondiale: petrolierele stau ancorate sau chiar au fost retrase din zona de conflict, rafinăriile se golesc, iar prețurile explodează, acționând ca o foamete care mistuie rezervele strategice.

Pe piața petrolului, incertitudinea nu mai este un simplu risc gestionabil, ci a devenit noua realitate operațională și factorul structural care redefinește securitatea regională și globală, iar indiciile că ar putea urma o penurie, transformă petrolul într-o resursă de lux, în timp ce piețele privesc îngrozite cum o simplă linie pe hartă poate sufoca întreaga planetă.

La zece zile după începerea conflictului Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a decis o acțiune coordonată masivă de eliberare a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale statelor membre – din care SUA contribuie cu o parte semnificativă, raportându-se eliberarea a 172 de milioane de barili din rezervele proprii pentru atenuarea volatilității pieței. Deși istorică prin proporții, această intervenție se lovește de realitatea unei crize complexe.

În primul rând, nu poate fi luată în considerare decât ca o măsură temporară („stop-gap”), eliberarea rezervelor fiind doar o soluție de avarie care poate echilibra piața doar pentru câteva săptămâni, stocurile neputând anula pierderea fizică persistentă de producție. E mai degrabă un tratament simptomatic care oferă un scurt respiro psihologic piețelor, dar nu poate substitui fluxurile vitale din Orientul Mijlociu. Pe termen mediu este clar că, cel puțin pentru Europa și Asia, infrastructura din Golful Persic rămâne de neînlocuit, iar rezervele strategice ar mai putea da un răgaz fragil până la găsirea unei soluții diplomatice sau militare, cu condiția să nu se aducă distrugeri serioase capacităților de producție, stocare și transport din zonă.

Dincolo de criza energetică și de paralizarea unor centrele regionale de transport maritim și rute comerciale vitale, efectele perturbării în producția de petrol pot fi mult mai ample. Peste 90% din transportul global – rutier, aerian și maritim – depinde de produsele petroliere precum benzina, motorina și kerosenul. Fără petrol, lanțurile de aprovizionare la nivel mondial s-ar bloca. Dar petrolul și gazele nu înseamnă doar combustibil, ci și materia primă esențială pentru producția de plastic, îngrășăminte chimice, medicamente, fibre sintetice și lubrifianți.

Eșecul stabilizării zonei va provoca, în câteva luni, un șoc al prețurilor la o multitudine de produse, reducerea producției (in extremis, imposibilitatea producerii lor) dar și o lipsă de petrol și gaz natural lichefiat ce va arunca economia mondială fie într-o recesiune profundă, fie într-o nouă spirală inflaționistă, fără a putea exclude ca ambele scenarii să se producă simultan.

La nivel global, eliberarea rezervelor strategice de energie de către Agenția Internațională a Energiei produce efecte asimetrice deoarece statele lumii au profiluri de consum, infrastructuri și mixuri energetice total diferite. În timp ce pentru economiile dezvoltate un influx masiv de petrol sau gaze, împreună cu intervenții ale statelor pentru a ține sub control a prețurilor, pot stabiliza rapid prețurile la pompă și susține producția industrială, țările în curs de dezvoltare care nu fac parte din mecanism rămân expuse volatilității pieței globale, dacă nu chiar victimele penuriei. Asimetria se manifestă și la nivel logistic: statele care dețin terminale de import și rafinării moderne pot procesa imediat aceste rezerve, transformându-le în beneficii economice tangibile, în timp ce regiunile cu infrastructură deficitară se confruntă cu blocaje de distribuție care anulează scăderea prețului brut. Pe scurt, o măsură menită să aducă stabilitate globală ajunge să avantajeze selectiv actorii cu capacitate mare de stocare și procesare, adâncind decalajele economice dintre regiuni.

Această incertitudine alimentează un climat de aversiune față de risc, determinând investitorii să retragă capitalul din piețele emergente către active de refugiu, precum aurul sau dolarul american. Trebuie luat în considerare și impactul asupra dobânzilor și al ratelor bancare. Înainte de conflict, băncile centrale (inclusiv BCE) luau în calcul reducerea ratelor de dobândă. Însă, un nou șoc inflaționist ar putea forța băncile centrale să mențină dobânzile ridicate pentru mai mult timp. De asemenea, împrumuturile noi vor fi mai greu de accesat și mai scumpe. Cel mai probabil, băncile centrale ar vor înăspri politica monetară pentru a combate inflația determinată de prețurile ridicate ale petrolului, deși acest lucru prezintă riscuri de încetinire a creșterii economice.

Într-o economie globală deja fragilizată de datorii suverane mari, de tensiunea generată pe piața muncii de folosirea pe scară din ce în ce mail largă a inteligenței artificiale în domeniile cele mai competitive, noul șoc creează o situație de „furtună perfectă”.

Această combinație de factori (criză de aprovizionare, datorii mari, transformare tehnologică) limitează sever capacitatea guvernelor de a interveni prin măsuri fiscale sau monetare, făcând situația mult mai greu de gestionat decât crizele anterioare.

România traversează o perioadă economică delicată, în care tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și dezechilibrele interne se suprapun, transformând economia națională într-una dintre cele mai sensibile din regiune la criza actuală.

România importă o proporție semnificativă din produsele de larg consum, cu o dependență crescută în sectorul alimentar și energetic, și, subsecvent, va „importa și inflație” din cauza deficitului comercial mare și a dependenței de produsele energetice și de larg consum provenind din alte state. Cu o cotație a țițeiului Brent care a depășit niveluri critice, amenințând să blocheze economia, întrebarea nu mai este dacă vom simți efectele, ci cât de puternic vor lovi acestea buzunarele românilor și stabilitatea firmelor.

După ce în pandemie populația a suportat tot felul de restricții și restrângeri, post-pandemie, izbucnirea războiului din Ucraina a venit cu o creștere bruscă a prețurilor la combustibili și la energie cu efectul creșterii costului vieții. După un an 2025 cu măriri de taxe și tăieri de ajutoare sociale, încheiat cu o inflație apropiată de 10%, românul a aflat, în mod oficial, pe 13 februarie 2026, că economia națională a intrat în recesiune tehnică. Consumatorul român credea că a atins apogeul suferinței economice, dar criza petrolieră din Orientul Mijlociu din 2026 a servit drept o reamintire cinică a faptului că există întotdeauna o vale mai adâncă.

În acest peisaj, consumatorul român este mai puțin un participant la economie, ci mai mult o victimă a acesteia. „Recuperarea” promisă pentru 2026 a fost schimbată cu discuții despre strategii de atenuare a șocului, discursurile oscilând periculos între calmarea artificială a populației și recunoașterea unei crize profunde. Deși inițial autoritățile au oferit asigurări că stocurile sunt suficiente, acum se propune adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru a recunoaște oficial starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Adăugat inflației preexistente, șocul energetic și oficializarea unei stări critice nu scade doar puterea de cumpărare a populației, ci și încrederea acesteia, alimentând anxietatea socială. Fiecare zi de prelungire a conflictului însemnă o muncă de supraviețuire, în care fiecare litru de combustibil este sacrificarea altei nevoi, iar fiecare drum la supermarket este o manevră tactică împotriva falimentului. Sentimentul predominant este unul de „fatalism economic”.

Teama de șomaj și incapacitatea de a-și asigura o viață decentă au devenit principalii factori de stres pentru populație în România. Erodarea puterii de cumpărare va fi simțită de toată populația, de aceea este esențial să se ia măsuri rapide pe termen scurt, dar și o abordare integrată care să combine monitorizarea strictă a prețurilor la energie cu implementarea unor măsuri de sprijin țintite pentru categoriile vulnerabile, asigurând astfel stabilitatea socială în fața fluctuațiilor economice externe.

În mod ironic, efortul de a rupe lanțurile paternalismului a eșuat într-o nouă formă de captivitate: pentru a limita efectele financiare ale conflictului din Orient, cetățeanul este forțat să ceară să se întindă plasa de siguranță – transformată deseori în populism – sacrificându-și astfel ieșirea din cercul vicios al subordonării față de stat.

Conflictul din Iran nu mai este un eveniment regional izolat, ci o „lebădă neagră” care amenință să spargă iluzia rezilienței economice globale. Deciziile strategice sunt subminate de acțiuni imprevizibile, transformând mediul de afaceri și viața de zi cu zi o zonă unde „obișnuitul” a dispărut. Realitatea crudă a situației actuale este că dacă stabilitatea din Orientul Mijlociu se prăbușește, prețul barilului explodează, impunând o ‘taxă de război’ asupra transporturilor, industriei și consumatorilor la nivel global.

Pentru că este o resursă epuizabilă (estimată să mai ajungă aproximativ jumătate de secol la nivelul actual de consum), petrolul domină azi tabla de șah a geopoliticii, fiind utilizat ca „armă” în conflicte și negocieri internaționale. Adevărul cinic al crizei din Iran din 2026 este că, deși economia globală e din punct de vedere tehnic mai puțin „intensivă energetic” decât în ​​anii 1970, ea rămâne extrem de sensibilă la jocurile foamei de petrol. „Daunele colaterale” sunt plătite de consumatorii globali la pompă și în magazine și de popoarele prinse în conflict, pe străzi, în școli, în aeroporturi.

N.Red: Calu Monica este jurist specializat în Dreptul consumatorilor, cu o experiență de mai mult de un deceniu în acest domeniu. Este specializată în protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, iar domeniile sale de expertiză includ contractele bancare, contractele de asigurări, reglementarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare în legislația internă și a Uniunii Europene. Deține, de asemenea, o licență în economie. Este fondatoare și președinte a Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți și membră în Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG – Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor) la Autoritatea de Reglementare și Supraveghere a Piețelor Financiare din UE (ESMA) și în Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG – Grupului Părților Interesate în domeniul Pensiilor Ocupaționale) la Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), reprezentând consumatorii. Este membru individual în ONG-ul internațional Finance Watch.